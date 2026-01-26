Prezydent Nawrocki: Polska wspiera Mołdawię w jej drodze do UE

Kwestie bezpieczeństwa, relacje gospodarcze oraz członkostwo Mołdawii w Unii Europejskiej – te tematy były poruszane podczas rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z przywódczynią Mołdawii Maią Sandu.

Podczas wspólnego wystąpienia Nawrocki zaznaczył, że Polskę cieszy kierunek obrany przez Mołdawię, polegający na wychodzeniu spod rosyjskiej strefy wpływów. Prezydent zapewnił, że nasz kraj wspiera rząd w Kiszyniowie na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej.

Wśród omawianych kwestii znalazł się wątek obopólnej współpracy. Nawrocki powiedział, że Polska wysyła do Kiszyniowa ekspertów z wielu dziedzin, w tym z obszaru bezpieczeństwa. Prezydent dodał też, że podjął decyzję o wysłaniu do Mołdawii misji gospodarczej oraz misji poświęconej pamięci narodowej i historii.

Maia Sandu w swoim wystąpieniu podkreśliła, że w 2022 r., w momencie rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę, Mołdawia była całkowicie uzależniona od rosyjskiego gazu. Przyznała, że dzięki wsparciu m.in. Polski jej kraj mógł zrezygnować z handlu z Moskwą.

– Polska wspierała Mołdawię nie tylko jako przyjaciel, ale również jako partner w budowaniu odporności, która chroni naszych obywateli i naszą suwerenność – powiedziała Sandu. Zapewniła również, że Mołdawia chce zwiększać handel z Polską i przyciągać więcej polskich inwestycji w dziedzinie rolnictwa, przemysłu IT, budownictwie i gospodarce cyfrowej.

Spotkanie z prezydentem Nawrockim było pierwszym punktem wizyty Mai Sandu w Polsce. W dalszej części dnia mołdawska prezydentka ma odbyć rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem oraz marszałkami Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

