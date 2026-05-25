Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.05.2026
NEWSROOM XYZ
25.05.2026 16:49

Prezydent powołał Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego. Wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu

Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego I prezesa Sądu Najwyższego – przekazał prezydencki rzecznik. Przeciwko tej decyzji opowiedział się wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezydent, mając przed sobą pięciu kandydatów, zdecydował o wyborze sędziego Kapińskiego – powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Uzasadnił, że Zbigniew Kapiński to „niezwykle doświadczony sędzia”, który „rozpoznawał sprawy karne o bardzo poważnym stopniu skomplikowania”.

Sędzia ma objąć funkcję w środę. Zastąpi w ten sposób Małgorzatę Manowską, której kadencja kończy się we wtorek.

Jarosław Kaczyński: nie wyobrażam sobie, by to on został I prezesem SN

Przeciwko nominacji wypowiedział się w sobotę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Powodem jest orzeczenie Zbigniewa Kapińskiego z 2000 r., gdy stwierdził, że złożone przez Lecha Wałęsę oświadczenie o tym, że nie współpracował z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa, jest prawdziwe.

Nie wyobrażam sobie, aby sędzia, który brał w tym udział, został I prezesem Sądu Najwyższego” – stwierdził prezes PiS.

Polecamy: Ryzyko sporów w PiS. Wnioski z frakcyjnych konfliktów

Pałac odpiera zarzuty. „Nie było wtedy wszystkich dokumentów"

Rzecznik prezydenta zgodził się z prezesem PiS, że Lech Wałęsa był współpracownikiem służb bezpieczeństwa, ale stwierdził, że 26 lat temu nie było to takie jasne.

– Wtedy, w sierpniu 2000 R., nie były znane wszystkie dokumenty wytworzone przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Wówczas Sąd Apelacyjny nie dysponował tymi wszystkimi dokumentami, o których wiemy dzisiaj – uzasadniał.

Podkreślił też, że Zbigniew Kapiński „przez te wszystkie lata, w ciągu których pełnił urząd sędziego, udowodnił, że jest godny objęcia funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego”.

Dodał, że Karol Nawrocki podjął decyzję samodzielnie.

– Prezydent szanuje wypowiedzi każdego z polityków, konstruktywne wypowiedzi – zapewnił.

Procedura wyłonienia kandydatów na nowego I prezesa SN rozpoczęła się w lutym tego roku. Ze względu na brak potrzebnego kworum kandydatów udało się wyłonić dopiero za trzecim podejściem. Kandydatami byli sędziowie: Zbigniew Kapiński, Paweł Czubik, Tomasz Demendecki, Aleksander Stępkowski i Mariusz Załucki. Cała piątka została powołana do Sądu Najwyższego po zmianach w KRS w wyniku ustawy z 2017 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prezydent powołuje I prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję spośród pięciu kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne SN. Na stanowisko I prezesa można być ponownie powołanym tylko raz.

Decyzja TSUE w sprawie Sądu Najwyższego zapadnie w lipcu
Prezydent powołał Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego.
Fot. PAP/PawełSupernak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Anime może pomóc ludziom w kryzysie zdrowia psychicznego
Kreskówkowy eksperyment naukowców w Japonii może zmienić oblicze psychiatrii w kraju, który przechodzi jeden z najgłębszych kryzysów zdrowia psychicznego na świecie. Czy terapia z użyciem anime…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nie rakieta za miliony, tylko stalowe kulki. Tak Polacy chcą zatrzymywać drony
Startup Invincible Machines stworzył system do autonomicznego strącania dronów. Zaleta? Koszt zniszczenia drona liczony w groszach. Firma zdobyła uznanie jurorów na konferencji Infoshare i zapowiada…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Firmy znów inwestują, leasing bije rekordy. „Powinien być oczkiem w głowie bankowców”
Rynek leasingu ma za sobą rekordowy marzec, a bankowe grupy coraz mocniej walczą o klientów. Szefowie firm leasingowych wskazują, które obszary rosną najszybciej, co napędza popyt i dlaczego leasing…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Nowa era monopolu i koniec mitu super-twórcy. Kto zarobi na rewolucji sztucznej inteligencji?
Rewolucja AI, która w mgnieniu oka miała zastąpić programistów, artystów i całe rzesze białych kołnierzyków, w rzeczywistości nie będzie tak gwałtowna, jak niektórzy straszą. Ale niestety, utrwali…
23.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Sławosz Uznański-Wiśniewski: próba cenzury i uciszania głosów krytycznych
W Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) narasta spór dotyczący jej funkcjonowania, realizacji programów oraz wypowiedzi Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Astronauta mówi o „próbie cenzury”.
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Uhura Bionics idzie po wariant premium. Polski startup zamienia medyczną misję w globalny biznes
Utrata głosu dla wielu brzmi jak wyrok. Ale dla Konrada Zielińskiego, współzałożyciela i prezesa Uhura Bionics, była punktem wyjścia do założenia startupu zajmującego się produkcją bionicznej krtani.…
24.05.2026