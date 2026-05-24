24.05.2026

Prezydent USA Donald Trump: będziemy blokować irańskie porty, aż podpiszemy porozumienie

Będziemy blokować irańskie porty do momentu zatwierdzenia i podpisania porozumienia – ogłosił prezydent USA Donald Trump. Jego zdaniem czas działa na korzyść amerykańskich negocjatorów.

„Negocjacje przebiegają w sposób uporządkowany i konstruktywny, a ja poinformowałem moich przedstawicieli, aby nie spieszyli się z zawarciem porozumienia, ponieważ czas działa na naszą korzyść” – napisał Donald Trump w serwisie Truth Social.

Blokada pozostanie w pełni utrzymana i będzie obowiązywać aż do momentu osiągnięcia, zatwierdzenia i podpisania porozumienia” – dodał.

Wcześniej, w nocy z sobotę na niedzielę, amerykański prezydent ogłosił, że „umowa została w dużej mierze wynegocjowana”. Według niego trwają rozmowy o szczegółowych zapisach.

– Myślę, że w ciągu najbliższych kilku godzin świat może otrzymać dobre wieści – powiedział z kolei sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Według doniesień medialnych porozumienie określające wstępne ramy porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie ma przedłużyć trwający rozejm o 30–60 dni.

W tym czasie Iran ma stopniowo otworzyć cieśninę Ormuz i zobowiązać się do podjęcia rozmów na temat rozcieńczania lub przekazania irańskich zapasów wysoko wzbogaconego uranu.

W zamian Stany Zjednoczone mają zwolnić blokadę irańskich portów, rozluźnić sankcje i częściowo odblokować zamrożone irańskie pieniądze.

Z Teheranu płyną jednak sprzeczne doniesienia w tej sprawie.

Źródło: PAP, XYZ

Donald Trump na tle amerykańskiej flagi
Fot. by Nathan Howard/Getty Images
Fot. by Nathan Howard/Getty Images
