Prezydent: weto wobec ustawy o osobie najbliższej, zastrzeżenia do zmian w KRS

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej, jeśli nie znajdzie się w niej zapis o wyjątkowym statusie małżeństwa. W rozmowie w Polsat News odniósł się także do nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która czeka na jego podpis.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że projekt ustawy o statusie osoby najbliższej wzbudził jego niepokój ze względu na poparcie, jakiego udzieliły mu – jak wskazał – 42 organizacje działające na rzecz mniejszości seksualnych. Zaznaczył, że jest gotów rozmawiać o rozwiązaniach prawnych dla par żyjących razem, ale wyłącznie po odejściu od sporów ideologicznych.

Warunkiem akceptacji ustawy miałby być wyraźny zapis o wyjątkowym statusie małżeństwa, który – zdaniem prezydenta – pozwalałby uregulować kwestie finansowe i podatkowe bez zrównywania ich z relacją małżeńską. – Jeśli ustawa nie będzie miała takiego kształtu, będę musiał ją zawetować – zapowiedział, dodając, że nie chce ponosić odpowiedzialności za ewentualne przyszłe zmiany, takie jak adopcja dzieci przez pary jednopłciowe.

Nawrocki odniósł się również do nowelizacji ustawy o Krajowa Rada Sądownictwa. Projekt zakłada, że sędziowska część Rady byłaby wybierana przez wszystkich sędziów w bezpośrednich i tajnych wyborach, organizowanych przez Państwowa Komisja Wyborcza, zamiast – jak dotychczas – przez Sejm.

Prezydent jasno zadeklarował, że nie popiera przekazania pełnej kontroli nad kształtem sądów wyłącznie środowisku sędziowskiemu. Podkreślił przy tym, że część resortów prowadzi dialog z Pałacem Prezydenckim w celu wypracowania kompromisu, czego – jego zdaniem – zabrakło ze strony ministra Żurka, którego oskarżył o konfrontacyjny styl działania.

Zgodnie z nowelizacją w nowej KRS mieliby znaleźć się przedstawiciele wszystkich szczebli sądownictwa: od sądów rejonowych po Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny, a także sądy wojskowe i administracyjne. Kandydować mogliby sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym i minimum pięcioletnim stażem w danym sądzie, przy czym czynne prawo wyborcze przysługiwałoby wszystkim sędziom.

Z kolei projekt ustawy o statusie osoby najbliższej przewiduje możliwość zawarcia przez dwie pełnoletnie osoby umowy u notariusza, rejestrowanej w Urząd Stanu Cywilnego. Umowa umożliwiałaby m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie alimentów, korzystanie ze wspólnego mieszkania oraz dostęp do informacji medycznych i reprezentowanie partnera w sprawach życia codziennego.

Źródło: PAP