Prezydent wręczył nominacje na stopnie generalskie i admiralskie

Prezydent Karol Nawrocki wręczył nominacje na stopnie generalskie oraz na stopień admiralski. Przekazał także flagi z Pałacu Prezydenckiego szkołom mundurowym i organizacjom polonijnym.

W sobotniej uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Dzień Flagi wzięli udział szef sztabu generalnego gen. Wiesław Kukuła oraz wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Na stopień generała dywizji mianowani zostali: gen. bryg. Dariusz Lewandowski – dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz gen. bryg. Michał Strzelecki – dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.

Na stopień generała brygady mianowani zostali: dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej płk Dariusz Dróżdż; dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej płk Krzysztof Duda; dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk Marcin Dusza; dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk Piotr Gołos; I zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Jarosław Kowalski; szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych płk Andrzej Kupis; zastępca dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych płk Andrzej Lis; dowódca 18 Brygady Artylerii płk Piotr Męczyński oraz zastępca szefa Zarządu Szkolenia P7 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego płk Robert Polak.

Na stopień kontradmirała mianowany został kmdr Przemysław Karaś – zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich, zastępca dowódcy Komponentu Morskiego. Mianowani oficerowie dostali od szefa MON buzdygany honorowe.

Podczas uroczystości prezydent przekazał 16 flag państwowych, które wcześniej powiewały na Pałacu Prezydenckim, organizacjom polonijnym i szkołom mundurowym.

Prezydent: we fladze zamknięci jesteśmy jako narodowa wspólnota

– Flaga państwowa jest najważniejszym punktem odniesienia dla naszej misji, działalności i codziennej pracy. Przemawia do nas każdego dnia. Jest ona symbolem wypełnionym wspomnieniem wielu wieków budowania narodowej wspólnoty – mówił w przemówieniu Karol Nawrocki.

– Zamknięta w nim jest i radość, i nadzieja, ale też walka, cierpienie, suwerenność, wolność, ale także tęsknota za utraconą suwerennością, wolnością i niepodległością. We fladze Rzeczypospolitej Polskiej, w barwach białej i czerwonej, zamknięci jesteśmy jako narodowa wspólnota, na tym samym fundamencie tożsamości i wartości, które dzisiaj nas tutaj spotkały – stwierdził prezydent.

Dziękował też za obecność nie tylko obserwatorom, ale i „głównym aktorom dzisiejszego wydarzenia". Przypomniał, że na uroczystości byli nie tylko nowi generałowie, ale i uczniowie klas wojskowych i mundurowych, którzy „są gotowi brać odpowiedzialność za Polskę, a być może także za nasze bezpieczeństwo w przyszłości".

– To bardzo poruszający i symboliczny moment, że spotykają się ci, którzy o nasze bezpieczeństwo dbają i ci, którzy gotowi są o nasze bezpieczeństwo dbać, wpatrzeni w generałów i w pana admirała jako w swoje wzory do naśladowania – podsumował.