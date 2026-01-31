Priorytety EPL na 2026 r.: obrona, demografia i konkurencyjność

Europejska Partia Ludowa (EPL) przedstawiła w Zagrzebiu strategiczne cele UE na 2026 rok, kładąc nacisk na reformę traktatów, bezpieczeństwo i politykę demograficzną. Partia chce przygotować Unię na zmiany w globalnej równowadze sił oraz wzmocnić konkurencyjność i obronność Europy.

Zagrożenia globalne i reforma traktatów

EPL proponuje lepsze wdrożenie Traktatu Lizbońskiego, aby przygotować Unię na historyczne przesunięcia w globalnej równowadze sił, zwłaszcza w relacjach z USA, Chinami i Rosją – powiedział lider partii Manfred Weber podczas konferencji prasowej w Zagrzebiu. Jednym z kluczowych postulatów jest poszerzenie stosowania głosowania kwalifikowaną większością w podejmowaniu decyzji UE, w tym w kwestiach sankcji czy polityki zagranicznej, gdzie obecnie jeden kraj może zablokować decyzję, jak w przypadku weta Słowacji wobec sankcji wobec Rosji.

Weber podkreślił również potrzebę opracowania praktycznego planu wojskowego w razie ataku na państwo członkowskie, powołując się na artykuł 42.7 Traktatu Lizbońskiego, który zobowiązuje kraje UE do udzielenia „wszelkiej możliwej pomocy”. Obecnie brak jasnego mechanizmu wdrożenia tego przepisu w praktyce.

Bezpieczeństwo, obrona i innowacje

EPL przedstawiła priorytety obronne i gospodarcze UE na 2026 rok, wskazując na potrzebę wszechstronnej strategii bezpieczeństwa obejmującej zagrożenia państwowe i niepaństwowe. Partia chce wzmocnić zdolności obronne Europy poprzez rozwój rynku zbrojeniowego, wspólne zakupy sprzętu wojskowego i nowe inicjatywy strategiczne zwiększające gotowość.

W dokumencie wskazano także potrzebę ochrony przed cyberatakami i zagrożeniami hybrydowymi oraz walki z dezinformacją wymierzoną w instytucje i społeczeństwa UE. EPL planuje także stymulowanie konkurencyjności gospodarczej poprzez redukcję biurokracji, dokończenie jednolitego rynku, dywersyfikację łańcuchów dostaw, ochronę niezależności gospodarczej i promocję innowacji w sektorach AI, mikrochipów i biotechnologii.

Migracja i polityka demograficzna

W obszarze migracji i bezpieczeństwa granic EPL popiera ostrzejsze zasady przyjmowania azylantów, szybsze procedury powrotów oraz wzmocnione granice zewnętrzne UE, w tym zwiększenie operacji Frontex i rozwój systemów cyfrowych, takich jak Entry/Exit System. Partia podkreśliła również potrzebę strategii demograficznej dla Europy, uwzględniającej starzejącą się i malejącą populację.

EPL chce integrować kwestie demograficzne w zarządzaniu gospodarczym UE, funduszach spójności i polityce publicznej, a także zwiększać wsparcie dla rodzin, solidarność międzypokoleniową, aktywność zawodową, rozwój kompetencji, mobilność oraz zarządzaną imigrację. Weber zaznaczył, że zmiany demograficzne to kluczowe wyzwanie, które nie jest dostatecznie omawiane w debacie publicznej.

Grupa Europejska Partii Ludowej (EPL) to centroprawicowa frakcja polityczna w Parlamencie Europejskim. Grupa EPL jest największą i najstarszą frakcją w Parlamencie Europejskim.

