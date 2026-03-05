Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
05.03.2026 10:34

Producent Durexa stawia na rynki wschodzące

Brytyjski koncern Reckitt, producent m.in. prezerwatyw Durex i środków czystości Lysol, odnotował kwartalne wyniki sprzedaży powyżej oczekiwań analityków. Firma zapowiada dalszą ekspansję na rynkach wschodzących, które jej szef określa jako „kluczowe dla zwycięstwa”.

Prezes Reckitt, Kris Licht, wskazał, że takie kraje jak Chiny i Indie są dla koncernu „rynkami, na których trzeba wygrać”. Spółka zanotowała już dziesiąty z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu sprzedaży na rynkach wschodzących, które stają się głównym motorem jej rozwoju.

W kwartale zakończonym 31 grudnia Reckitt osiągnął wzrost przychodów netto porównywalnych (like-for-like) o 5,4 proc., podczas gdy analitycy spodziewali się wzrostu na poziomie 4,7 proc. Firma prognozuje, że w 2026 r. jej kluczowe segmenty biznesowe zwiększą sprzedaż o 4–5 proc.

Najsilniejszy wzrost firma notuje właśnie w gospodarkach rozwijających się. Przychody na rynkach wschodzących wzrosły o 17,2 proc., głównie dzięki sprzedaży w Chinach i Indiach. Segment ten odpowiada obecnie za około 42 proc. przychodów netto podstawowej działalności Reckitt. W tym samym czasie sprzedaż w Europie spadła o 4,5 proc.

Analitycy Barclays oceniają, że to rynki wschodzące „wykonują najcięższą pracę” dla całej grupy, zapewniając stabilny wzrost w okresie, gdy popyt w krajach rozwiniętych pozostaje słaby. Według szefa firmy potencjał wzrostu jest duży, ponieważ liczba gospodarstw domowych klasy średniej na rynkach wschodzących jest już większa niż łącznie w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Reckitt równocześnie upraszcza swoje portfolio marek, podobnie jak inni globalni producenci dóbr konsumpcyjnych. 31 grudnia firma sfinalizowała sprzedaż działu Essential Home za 4,8 mld dolarów funduszowi private equity Advent International, zachowując 30-proc. udział w tym biznesie.

Mimo dobrych wyników sprzedaży akcje spółki na otwarciu notowań spadły o około 1,2 proc., choć w poprzednim tygodniu osiągnęły najwyższy poziom od blisko trzech lat. Firma ostrzegła też, że trudne warunki handlowe w Europie mogą się utrzymać, a w pierwszym kwartale 2026 r. sprzedaż leków sezonowych – takich jak preparaty na przeziębienie – może być niższa z powodu łagodniejszego sezonu grypowego.

Źródło: Reuters

Produkty Durex na półce w sklepie
Najsilniejszy wzrost firma notuje właśnie w gospodarkach rozwijających się. Przychody na rynkach wschodzących wzrosły o 17,2 proc., głównie dzięki sprzedaży w Chinach i Indiach. Fot. Stefan Rousseau - PA Images/PA Images via Getty Images
