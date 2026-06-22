22.06.2026 09:52
Produkcja budowlano-montażowa w maju. Wynik gorszy od prognoz
W maju produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 3,9 proc. r/r – podał GUS. Analitycy oczekiwali jednak mocniejszego wyniku.
Maj przyniósł wzrost produkcji budowlano-montażowej o 3,9 proc. w ujęciu rocznym i o 7,9 proc. w ujęciu miesięcznym. Analitycy przewidywali jednak wzrost o 4,9 proc. r/r i 10,4 proc. m/m.
„Po wyrównaniu sezonowym odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej w skali roku o 4,8 proc.” – podają przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego.
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