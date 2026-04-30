Prognoza pogody na majówkę. IMGW: Nie będzie padać, temperatura sięgnie 28 st. C.

IMGW ma świetną prognozę pogody na majówkę. Kończą się wreszcie chłody i przymrozki. W weekend temperatura może sięgnąć nawet 28 st. C. Synoptycy nigdzie też nie przewidują deszczu.

W piątek termometry pokażą od 14 st. C na północnym wschodzie Polski do 23 st. C na krańcach zachodnich – tłumaczy synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Z kolei w sobotę i niedzielę nastąpi ocieplenie, z temperaturami nawet do 28 st. C. W majówkę nigdzie nie jest prognozowany deszcz.

W czwartek IMGW przewiduje jeszcze chłody – od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum, po 18 st. C na zachodzie Polski. Noc będzie bezchmurna z temperaturami od dwóch do sześciu st. C. Na szczęście to ostatnia noc z przymrozkami, choć IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Możliwy jest spadek temperatury powietrza do minus jednego st. C, przy gruncie do minus czterech st. C.

Prognoza pogody na długi weekend

Piątek, choć zachmurzony, będzie ciepły. Jedynie na północnym wschodzie i na Helu temperatury wyniosą 13 st. C. Na centrum i krańcach zachodnich Polski słupki rtęci pokażą od 20 do 23 st. C. W nocy z piątku na sobotę będzie bezchmurnie, temperatura minimalna wyniesie od czterech do siedmiu st. C (choć na Warmii może spaść do dwóch st. C).

W sobotę znów najchłodniej będzie na Helu, gdzie termometry pokażą zaledwie 15 st. C. Z kolei w pozostałych regionach kraju słupki rtęci wyniosą od 17 st. C w południowo-wschodniej Polsce, przez 22 st. C w centrum i 25 st. C na zachodzie kraju. Nocą temperatura będzie się wahać od czterech st. C (na południowym wschodzie) do 12 st. C na zachodzie Polski.

W niedzielę najchłodniej będzie na wschodzie – ok. 19 st. C. W centrum słupki rtęci mają pokazać 24 st. C, a na zachodzie aż 28 st. C.