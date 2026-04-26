IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w dziewięciu województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla dziewięciu województw w północnej, centralno-wschodniej oraz południowo-wschodniej części kraju.

Ostrzeżenia IMGW dotyczą województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. Pozostaną aktualne najpóźniej do godz. 18 w niedzielę.

Instytut informuje, że na obszarach objętych alertem prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu. Najsilniejsze porywy wystąpią od godzin okołopołudniowych oraz po południu. Lokalnie możliwe są burze.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Źródło: PAP