26.04.2026 09:55

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w dziewięciu województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla dziewięciu województw w północnej, centralno-wschodniej oraz południowo-wschodniej części kraju.

Ostrzeżenia IMGW dotyczą województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. Pozostaną aktualne najpóźniej do godz. 18 w niedzielę.

Instytut informuje, że na obszarach objętych alertem prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu. Najsilniejsze porywy wystąpią od godzin okołopołudniowych oraz po południu. Lokalnie możliwe są burze.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Czytaj także: Ekstremalne lato 2025 kosztowało Europę 43 mld euro

Źródło: PAP

Powalone przez wiatr drzewo w Przemyślu
Na zdjęciu z 6 kwietnia 2026 r. powalone przez wiatr drzewo w Przemyślu. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Paryż walczy o polski symbol. Dom Andersa może zostać utracony
W samym sercu Paryża trwa spór o jeden z najważniejszych adresów polskiej emigracji powojennej. Dom Kombatanta im. Władysława Andersa, przez dekady centrum życia Polonii, stoi dziś przed widmem…
24.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Jak Sowieci gasili płonący na Ukrainie gaz za pomocą bomby atomowej
W latach 70. zeszłego wieku w samym środku Ukrainy, wśród pól i wsi, rozegrał się jeden z najbardziej osobliwych eksperymentów w historii ludzkości. Sowieccy specjaliści próbowali ugasić pożar gazu…
26.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Od Katowic do G20: transformacja, która zmienia skalę ambicji Polski
Awans Polski do G20 zamyka etap transformacji i otwiera nowy rozdział rozwoju. Ale wyzwań w dalszym rozwoju nie brakuje.
24.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Japonia nowym graczem na rynku zbrojeń. Co zwrot Tokio oznacza dla Polski?
Zniesienie zakazu eksportu śmiercionośnej broni otwiera nowy rozdział dla japońskiej zbrojeniówki. Decyzja może mieć też konsekwencje dla polskiej obronności. Polska jest wśród potencjalnych…
24.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak chronić infrastrukturę energetyczną? Potrzebne są inwestycje, współpraca z wojskiem i nowe regulacje
W obliczu geopolitycznych napięć ochrona infrastruktury energetycznej staje się poważnym wyzwaniem dla Polski. – Jeżeli nie przygotujemy infrastruktury, by była odporna na ewentualne kryzysy, to nie…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Sprzedaż nowych aut w Europie rośnie. To dobry prognostyk makroekonomiczny
W I kwartale 2026 r. sprzedaż nowych aut była wyższa o 4 proc. r/r, a w marcu aż o 12,5 proc. To ważny, wyprzedzający sygnał dla gospodarki, bo zakup auta zwykle odzwierciedla rosnącą pewność…
23.04.2026