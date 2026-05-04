Projekt: podatnicy będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową

Podatnik będzie mógł zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową – wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu nowelizacji ordynacji podatkowej. Ugoda będzie dotyczyć zaległości podatkowych i ma przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ma na celu wprowadzenie do polskiego prawa instytucji ugody podatkowej.

„Nadrzędnym celem tego zabiegu jest dążenie do ograniczenia liczby i długości sporów podatkowych towarzyszących stosowaniu prawa podatkowego w Polsce przez zapobieganie ich powstawaniu oraz umożliwienie ich wcześniejszego rozwiązywania w warunkach porozumienia stron. Instytucje tego typu są na świecie zaliczane do instrumentów alternatywnego rozwiązywania sporów" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak wyjaśniono, skorzystanie z możliwości zawarcia ugody będzie dobrowolne – to podatnik będzie mógł wyjść z taką propozycją, a organ skarbowy będzie musiał wyrazić na nią zgodę. Ugoda może zastąpić działania Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie ściągalności zaległego podatku.

„Z punktu widzenia potrzeb budżetu państwa projekt ma na celu wywarcie w dłuższej perspektywie pozytywnego wpływu na finanse publiczne przez poprawę ściągalności podatków połączoną z racjonalizacją wysiłków Krajowej Administracji Skarbowej. Szybciej i prościej będą załatwiane przynajmniej niektóre sprawy podatkowe obarczone ryzykiem eskalacji w długotrwały i niepewny co do skutku spór z podmiotem zobowiązanym" – czytamy w uzasadnieniu.

Dodano, że ugoda podatkowa będzie mogła dotyczyć wyłącznie zobowiązań podatkowych, których termin płatności upłynął.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2028 r.

Źródło: PAP

Wejście do budynku Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów. Fot. Albert Zawada/PAP
