Prokuratorzy zbadają informacje o nieprawidłowościach w fukcjonowaniu Zondacrypto
Z inicjatywy Prokuratora Generalnego prokuratorzy zbadają pojawiające się w mediach informacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu giełdy kryptowalutowej „Zondacrypto” – poinformowała Prokuratura Krajowa.
„Z inicjatywy Prokuratora Generalnego prokuratorzy zbadają pojawiające się w mediach informacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu giełdy kryptowalutowej ‘Zondacrypto’, w tym okoliczności wskazane w poniższym artykule. Czynności te będą realizowane w ramach prowadzonego przez śląski wydział PZ PK śledztwa dotyczącego zaginięcia Sylwestra Suszka (założyciela giełdy BitBay – poprzednika Zondacrypto)” – oświadczyła Prokuratura Krajowa na platformie X, odnosząc się do poniedziałkowej publikacji money.pl.
Media: Zondacrypto może mieć problemy z płynnością. Klienci raportują problemy z wypłatą
Jak podał w poniedziałek portal money.pl, największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością.
Według money.pl Zondacrypto „deklaruje obsługę ponad miliona klientów (ok. 75 proc. stanowią Polacy), z czego 500 tys. to aktywni użytkownicy”.
„Jeśli choćby niewielka część z nich jednocześnie zdecydowałaby się wypłacić swoje pieniądze, giełda – przy rezerwach poniżej jednego bitcoina – nie byłaby w stanie zrealizować tych wypłat” – poinformowano.
Od tego czasu oświadczenie w tej sprawie zdążył wydać prezes giełdy kryptowalut Przemysław Kral, który zadeklarował, że „Zondacrypto jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem”.
Po świętach klienci Zondacrypto wciąż jednak raportują problemy z wypłatą, w szczególności Bitcoina.
Czytaj także: Zondacrypto odniosła się do zarzutów. „Giełda jest stabilnym, wypłacalnym podmiotem"