Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.04.2026
08.04.2026 09:59

Prokuratorzy zbadają informacje o nieprawidłowościach w fukcjonowaniu Zondacrypto

Z inicjatywy Prokuratora Generalnego prokuratorzy zbadają pojawiające się w mediach informacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu giełdy kryptowalutowej „Zondacrypto” – poinformowała Prokuratura Krajowa.

„Z inicjatywy Prokuratora Generalnego prokuratorzy zbadają pojawiające się w mediach informacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu giełdy kryptowalutowej ‘Zondacrypto’, w tym okoliczności wskazane w poniższym artykule. Czynności te będą realizowane w ramach prowadzonego przez śląski wydział PZ PK śledztwa dotyczącego zaginięcia Sylwestra Suszka (założyciela giełdy BitBay – poprzednika Zondacrypto)” – oświadczyła Prokuratura Krajowa na platformie X, odnosząc się do poniedziałkowej publikacji money.pl.

Media: Zondacrypto może mieć problemy z płynnością. Klienci raportują problemy z wypłatą

Jak podał w poniedziałek portal money.pl, największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością.

Według money.pl Zondacrypto „deklaruje obsługę ponad miliona klientów (ok. 75 proc. stanowią Polacy), z czego 500 tys. to aktywni użytkownicy”.

„Jeśli choćby niewielka część z nich jednocześnie zdecydowałaby się wypłacić swoje pieniądze, giełda – przy rezerwach poniżej jednego bitcoina – nie byłaby w stanie zrealizować tych wypłat” – poinformowano.

Od tego czasu oświadczenie w tej sprawie zdążył wydać prezes giełdy kryptowalut Przemysław Kral, który zadeklarował, że „Zondacrypto jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem”.

Po świętach klienci Zondacrypto wciąż jednak raportują problemy z wypłatą, w szczególności Bitcoina.

Na zdjęciu logo Zondacrypto na prezentacji. Fot. PAP/Jarek Praszkiewicz
