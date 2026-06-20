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20.06.2026 09:41

Prokuratura: w piątek obywatelowi Gruzji przedstawiono zarzut zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej

Prokurator z lubelskiego wydziału ds. przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej przedstawił dziś obywatelowi Gruzji Elnurowi A. zarzut zabicia 15 czerwca w Białej Podlaskiej obywatela Federacji Rosyjskiej – poinformowała w piątek wieczorem na platformie X Prokuratura Krajowa.

„Przesłuchany w charakterze podejrzanego Elnur A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień” – napisano na profilu Prokuratury Krajowej.

Dodano, że w związku z tym, że mężczyzna może uciec i ukryć się, mataczyć w sprawie, a także dlatego, że grozi mu surowa kara, prokurator skierował w piątek do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód wniosek o zastosowanie wobec Elnura A. aresztowania na trzy miesiące.

W Białej Podlaskiej w biały dzień zastrzelono krytyka Władimira Putina

Do zabójstwa doszło w poniedziałek rano na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (głowy i klatki piersiowej oraz pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

Elnura A. policja zatrzymała w czwartek rano w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą. Mężczyzna posługuje się paszportem wydanym na 36-letniego obywatela Gruzji. Według policji mężczyzna raczej działał sam, choć śledczy sprawdzają wszystkie okoliczności tej sprawy m.in. czy ktoś mu pomagał w zorganizowaniu zamachu, a potem w ucieczce z miejsca zdarzenia.

Zastrzelony mężczyzna to obywatel Federacji Rosyjskiej, artysta, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki. Jako karykaturzysta i satyryk krytykował i wyśmiewał Władimira Putina, ale też Aleksandra Łukaszenkę oraz Ramzana Kadyrowa. Naprawdę nazywał się Robert Kuzowkow. Do Polski przeniósł się w 2021 roku. Twierdził, że groziły mu prześladowania polityczne.

Premier Donald Tusk na konferencji prasowej w piątek w Brukseli po szczycie Unii Europejskiej był pytany o pojawiające się wątpliwości, czy zebrano wystarczające dowody na to, aby zatrzymanemu mężczyźnie postawić zarzuty i go aresztować. Premier odpowiedział, że nie jest uprawniony do wglądu i oceny materiału dowodowego.

– W państwie praworządnym na końcu sąd decyduje, kogo trzymamy w areszcie – podkreślił Donald Tusk.

W czwartek premier mówił natomiast, że sprawa zabójstwa Rosjanina jest traktowana bardzo poważnie i dodał, że „istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy”. Zaznaczył, że byłby to pierwszy taki przypadek w Polsce, gdyby potwierdziła się hipoteza, że zabójstwa dokonano na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa.

Czytaj także: Premier Tusk: wszystko wskazuje na to, że śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej to zabójstwo polityczne

Policjanci w pobliżu miejsca zabójstwa Siemiona Skriepieckiego w Białej Podlaskiej, 15 czerwca 2026 r.
Na zdjęciu policjanci w pobliżu miejsca zabójstwa Siemiona Skriepieckiego w Białej Podlaskiej, 15 czerwca 2026 r. Fot. PAP/Wojtek Jargiło
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