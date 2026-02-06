Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
06.02.2026 16:36

Prokuratura wydała list gończy za Zbigniewem Ziobro

Prokurator wydał w piątek postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, listem gończym – poinformowała Prokuratura Krajowa. Dzień wcześniej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na tymczasowe aresztowanie polityka na trzy miesiące.

Prokuratura Krajowa wyjaśniła w komunikacie, że list został wydany celem przeprowadzenia z udziałem Ziobry czynności procesowych, bo – jak wskazano - nie udało się ich się do dnia dzisiejszego zrealizować z uwagi na nieustalenie miejsca pobytu podejrzanego.

Komenda Stołeczna Policji na swojej stronie opublikowała list gończy z wizerunkiem i danymi Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości przebywa na Węgrzech, gdzie w grudniu 2025 r. uzyskał azyl międzynarodowy.

Prokuratura zarzuca byłemu szefowi MS z czasów rządów PiS m.in. , że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Źródło: PAP

Na zdjęciu: Zbigniew Ziobro przesłuchiwany przez komisję śledczą
Prokuratura Krajowa wydała list gończy za byłym szefem MS Zbigniewem Ziobro. Fot. PAP/Marcin Obara
