Przedstawiciel Iranu: trafiony został irański obiekt jądrowy w Natanz. MAEA dementuje

Irański ambasador przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Reza Nadżafi poinformował, że w wyniku operacji wojskowych USA i Izraela trafiony został obiekt jądrowy w Natanz w środkowym Iranie. Szef agencji Rafael Grossi powiedział, że nie ma takich informacji.

– Wczoraj ponownie zaatakowali pokojowe, strzeżone obiekty jądrowe Iranu – powiedział dziennikarzom Nadżafi podczas spotkania Rady Gubernatorów MAEA (irańska dyktatura od lat utrzymuje, że rozwija swój program nuklearny tylko w celach pokojowych – przyp. red.).

Dodał, że twierdzenie, jakoby Iran chciał rozwinąć broń nuklearną, jest „kłamliwe”.

Szef MAEA Rafael Grossi poinformował wcześniej w poniedziałek, że agencji nic nie wiadomo o ewentualnych uszkodzeniach obiektów jądrowych na terytorium Iranu. Zauważył, że jeśli dojdzie do uwolnienia substancji radioaktywnych, może być konieczne przeprowadzenie ewakuacji na dużą skalę.

– Może coś jest, ale nie zaobserwowaliśmy niczego porównywalnego z atakami na irańskie obiekty jądrowe z czerwca [2025 r. - przyp. red] – powiedział.

Grossi zaapelował o powściągliwość w operacjach wojskowych w celu uniknięcia dalszej eskalacji oraz o powrót do dyplomacji i negocjacji.

Ośrodek nuklearny w Natanz, około 230 km na południe od Teheranu, to jeden z głównych kompleksów irańskiego programu nuklearnego, służący do wzbogacania uranu. Składa się z kilku obiektów, w tym ogromnej podziemnej instalacji wzbogacania paliwa oraz naziemnej instalacji pilotażowego wzbogacania paliwa.

Informacja o istnieniu obiektu jądrowego w Natanz została ujawniona w 2002 r. przez opozycyjną organizację Narodowa Rada Irańskiego Ruchu Oporu.

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Zaatakowana została m.in. siedziba najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe, w tym obiekty nuklearne. Iran w odpowiedzi zaatakował Izrael i amerykańskie bazy w kilku krajach regionu.

