Przetasowanie w WIG20 na GPW. Tauron zastąpi Orange

Tauron zastąpi Orange w indeksie WIG20 po sesji 20 marca 2026 roku. Do indeksu mWIG40 wejdzie Creotech, Orange oraz Polimex Mostostal, zastępując 11 bit, Huuuge oraz Tauron – poinformowała GPW Benchmark w komunikacie.

Do indeksu sWIG80 wejdą: 11 bit, Answear, Huuuge, Medinice oraz Zremb-Chojnice, a opuszczą go: Creotech, mcr, ML System, Polimex Mostostal oraz XTPL.

Udział spółki PKO BP w indeksach WIG20 oraz WIG20TR zostanie ograniczony do 15 proc. Z kolei udział spółki ING BŚ w indeksach mWIG40 oraz mWIG40TR zostanie ograniczony do 10 proc.

W indeksach WIG30 oraz WIG30TR portfele pozostaną bez zmian, a udział spółek PKOBP i PKNORLEN w obu indeksach zostanie ograniczony do 10 proc.

Źródło: PAP

