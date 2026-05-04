PSE: w ostatni długi weekend czerpaliśmy nawet do 78 proc. energii z OZE

W długi majowy weekend udział OZE w pokryciu krajowego zapotrzebowania na energię sięgnął chwilowo nawet 78 proc., a w piątek padł rekord ujemnej ceny energii – wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). We wszystkie trzy dni operator nakazywał ograniczenie produkcji z fotowoltaiki.

„Długi majowy weekend charakteryzował się wysokim nasłonecznieniem, co skutkowało wysoką produkcją fotowoltaiki. Spowodowało to konieczność nierynkowego redysponowania, czyli ograniczania produkcji źródeł odnawialnych na polecenie operatora przesyłowego. Fotowoltaika przez wszystkie trzy dni majówki w godz. 9-16 miała największy udział w produkcji energii. Krajowy System Elektroenergetyczny cały czas pracował stabilnie" "– przekazało PAP biuro prasowe PSE.

W piątek 1 maja maksymalne krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniosło nieco ponad 17 GW, a maksymalny chwilowy udział OZE sięgnął 62 proc. przy jednoczesnym eksporcie energii na poziomie 2 GW. Tego dnia generacja źródeł wiatrowych nie przekraczała 1,1 GW w nocy i 0,8 GW w dzień – podał operator krajowego systemu elektroenergetycznego.

W sobotę w południe słońce i wiatr pokrywały 78 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, a w tym samym momencie eksport sięgał 3,5 GW. W niedzielę zanotowano znacznie wyższy niż w poprzednich dniach udział źródeł wiatrowych – ok. 5,5 GW w nocy i ponad 1,5 GW w dzień. W południe słońce i wiatr pokrywały niemal 76 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną przy eksporcie ponad 3,2 GW – podały PSE.

We wszystkie trzy dni notowano ujemne ceny energii na rynku dnia następnego, co oznacza, że wytwórcy, chcąc sprzedać prąd na giełdzie, musieli w tym celu płacić odbiorcom. Rekordowa ujemna cena została odnotowana w piątek i wyniosła minus 1457 zł za MWh.

Nierynkowe redysponowanie fotowoltaiki wyniosło maksymalnie 3,5 GW w piątek i niecałe 1,7 GW w sobotę. W niedzielę dotyczyło zarówno farm fotowoltaicznych – ponad 2,8 GW, jak i wiatrowych – niespełna 0,9 GW.

Jeśli PSE wydaje wytwórcy energii z OZE polecenie ograniczenia produkcji energii, wytwórca ma prawo do rekompensaty. Operator wypłaca ją po otrzymaniu wniosku wytwórcy. W 2023 r. z tego tytułu wypłacono łącznie 19,5 mln zł, w 2024 r. ponad 2,6 mln zł, a w 2025 r. 25,4 mln zł. Są to dane o wypłatach według stanu na marzec 2026 r. – podały PSE.

Źródło: PAP