PSG chce podłączyć kilkanaście gazowni do sieci w 2027 r.

– Mamy podpisane 22 umowy na przyłączenie nowych biometanowni. W tym roku planujemy zrealizować trzy lub cztery przyłączenia, a w 2026 r. prawdopodobnie już kilkanaście – tłumaczy członek zarządu spółki Wojciech Kowalski.

– Sądzę jednak, że musimy być cierpliwi, bo w żadnym kraju rozwój produkcji biometanu nie nastąpił od razu. Chętni inwestorzy mogą skorzystać z dostępnej na stronie PSG mapy chłonności sieci – dodał. Zwłaszcza że pierwsza taka instalacja powstała w 2025 r. przy cukrowni w Strzelinie.

Kowalski wyjaśnił, że spółka wydaje ok. 3 mld zł rocznie na inwestycje. – Największy procent nakładów inwestycyjnych przeznaczamy na rozbudowę i modernizację sieci. Ma to przede wszystkim na celu wzrost przepustowości, zwiększenie chłonności i poprawę bezpieczeństwa dostaw – stwierdził.

Firmie udało się jednak obniżyć ceny dla odbiorców o 1,7 proc. – Nasz biznes prowadzimy w ten sposób, aby koszty transformacji były jak najmniej odczuwalne w taryfie. Wniosku taryfowego na 2027 r. jeszcze nie złożyliśmy – powiedział.

PSG finansuje swoje plany zarówno w ramach grupy Orlen, której jest częścią, jak i z funduszy unijnych. Tylko z programu FEniKS spółka dostała 1,2 mld zł na 20 inwestycji. Trafiło do niej także 400 mln zł z KPO na eGazomierz.

PSG rezygnuje z inwestycji, gdzie jest mało odbiorców

Spółka zrezygnowała też z planu pokrycia siecią jak największej części Polski. Tłumaczy bowiem, że część inwestycji poprzedniego zarządu nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Dlatego PSG wycofuje się z inwestycji, gdzie jest mało odbiorców.

– Czasami jest tak, że proponujemy inne rozwiązania, inne media. Bywa, że proponujemy, żeby np. zamiast stacji LNG, która zasila jednego odbiorcę, zastosować inne źródło, które będzie bardziej ekonomiczne, ale nie pozbawi odbiorcy jego źródła ciepła. Natomiast w sytuacjach takich, że rzeczywiście zaciągnięto zobowiązania i zachęcono odbiorców do tego, żeby zainwestowali w urządzenia, nie wykluczamy kontynuacji inwestycji – podsumowuje Kowalski.

PSG to największy operator systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce i jedna z największych tego typu firm w Europie. Zarządza siecią o długości 200 tys. km oraz ma ponad 7 mln odbiorców.

W Polsce powstaje jeden z największych magazynów energii w UE
Na zdjęciu gazociąg
PSG planuje szybki rozwój biogazowni. Spółka wycofuje się jednak z pokrycia całego kraju siecią gazowniczą. Fot. Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images (zdjęcie ilustracyjne)
