23.04.2026 15:01

W Polsce powstaje jeden z największych magazynów energii w UE. Kluczowe komponenty już na miejscu

W Żarnowcu rozpoczął się etap dostaw oraz montażu kluczowych elementów Magazynu Energii Elektrycznej. Na teren inwestycji trafiają pierwsze jednostki kontenerowego systemu magazynowania energii DC‑Link, które są od razu instalowane w miejscach docelowych – na specjalnie przygotowanych płytach fundamentowych. Wszystkie jednostki zostały wyprodukowane w Polsce – informuje LG Energy Solution.

– Magazyn Energii Żarnowiec to przedsięwzięcie, które realnie wspiera polską gospodarkę. Baterie – serce całej instalacji – produkowane są w Polsce, co przekłada się na wysoki udział tzw. local content w tej inwestycji. Całość projektu realizowana jest z wykorzystaniem nowoczesnych, sprawdzonych technologii oraz przy wsparciu funduszy z Krajowego Planu Odbudowy – mówi Krzysztof Müller, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Dostawy jednostek DC‑Link na plac budowy w Żarnowcu ruszyły 13 kwietnia 2026 r. Zgodnie z harmonogramem cały proces dostaw ma zakończyć się na przełomie czerwca i lipca 2026 r.

Docelowo na terenie inwestycji zostaną zainstalowane 204 kontenerowe jednostki DC‑Link, z których każda waży około 45 ton. Jak raportuje PGE, prace montażowe realizowane są zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami producenta, w tempie średnio czterech jednostek dziennie.

– Tworzymy pełen lokalny łańcuch wartości, który obejmuje zarówno rozwój technologii, jak i ich produkcję w Polsce. Uruchomiliśmy linię produkcyjną magazynów energii w całości zbudowaną lokalnie – od elektrod, przez celki, aż po kompletne jednostki magazynowe. Linia została w pełni oddana do użytku i rozpoczęła regularną pracę. Pierwsza masowa produkcja dla PGE ruszyła właśnie w Biskupicach Podgórnych, a pierwsze jednostki zostały już wyprodukowane i są dostarczane do Żarnowca. To dowód, że lokalna infrastruktura i kompetencje pozwalają nam realizować tak zaawansowane projekty w całości w Polsce, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości – mówi Sang Hun Lee, prezes LG Energy Solution Wrocław.

Magazyn Energii w Żarnowcu to jedna z największych tego typu instalacji w UE

Magazyn Energii w Żarnowcu, będący jedną z największych tego typu instalacji w Europie, osiągnie moc 262 MW oraz pojemność 981 MWh. Oparty jest na technologii bateryjnej DC‑Link firmy LG Energy Solution – kompletnym systemie, w którym kluczowe komponenty, takie jak moduły bateryjne, system chłodzenia cieczą oraz niezależny system ochrony przeciwpożarowej, zostały zintegrowane w kontenerowych jednostkach magazynujących.

Jednostki DC‑Link są produkowane i montowane w Polsce, w europejskiej fabryce LG Energy Solution w Biskupicach Podgórnych. Spełniają one wymagania norm IEC oraz CE obowiązujących na rynku europejskim.

– Budowa Magazynu Energii Elektrycznej w Żarnowcu stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia elastyczności krajowego systemu elektroenergetycznego oraz efektywnej integracji odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz zapewnienia stabilnej pracy sieci w warunkach rosnącego udziału OZE – dodaje Krzysztof Müller.

Jak czytamy w komunikacie, PGE Energia Odnawialna realizuje jedną z kluczowych inwestycji wzmacniających stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – budowę Magazynu Energii Elektrycznej (MEE) w Żarnowcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Projekt jest współfinansowany bezzwrotnymi funduszami z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Budowa Magazynu Energii Żarnowiec. Fot. mat. pras. PGE
