PZU chce dalej współpracować ze startupami. Będą nowe programy pilotażowe w najbliższych miesiącach

PZU chce kontynuować współpracę ze startupami. W najbliższych miesiącach rozpocznie kolejne pilotaże nowych projektów – poinformował ubezpieczyciel.

"W najbliższych miesiącach PZU planuje rozpocząć kilkumiesięczne programy pilotażowe z nowymi startupami. Ich celem będzie przetestowanie technologii w PZU" – podano w komunikacie ubezpieczyciela.

PZU współpracuje ze startupami w ramach uruchomionego w 2017 r. programu PZU Ready for Startups. Ubezpieczyciel realizował projekty ze startupami z Polski oraz z kilkunastu innych państw, m.in. z Wielkiej Brytanii, Danii, Stanów Zjednoczonych, Holandii, Szwecji, Hiszpanii czy Niemiec. Przez osiem lat przeanalizowano ponad 8 tys. pomysłów na nowe rozwiązania w grupie PZU, z czego 90 przetestowano, a 55 wdrożono w działalności ubezpieczyciela.

"Startupy szukają nowych modeli monetyzacji, odchodzą od jednowymiarowych modeli biznesowych i coraz częściej budują kompetencje technologiczne, które nie służą konkurowaniu z ubezpieczycielami, lecz mogą być przez nas wykorzystywane. Dla PZU to bardzo korzystne okoliczności" – wskazał członek zarządu PZU Jan Zimowicz.

W 2025 r. do europejskich insurtech ów popłynęło mniej kapitału niż przed rokiem

PZU przywołuje także ustalenia raportu funduszu astorya.vc na temat rynku insurtechów w 2025 r. Zgodnie z raportem europejskie insurtechy zebrały w zeszłym roku od inwestorów 600 mln euro finansowania – w porównaniu z 820 mln euro w 2024 r.

Poziom zebranego finansowania jest także zbliżony do tego z lat 2019-2020, ale daleki od poziomu z 2021 r., kiedy to insurtechy pozyskały 2,5 mld euro – wynika z raportu.

Liczba rund finansowania utrzymała się w 2025 r. na podobnym poziomie co w poprzednim roku (63 w 2025 r. w porównaniu z 62 w 2024 r.).

– Choć na europejskim rynku VC do insurtechów płynie dziś mniej kapitału, sektor osiąga stabilizację. Nie zwalnia, lecz dojrzewa. Szczególnie cieszy mnie, że w 2025 r. Polska po raz pierwszy „wskoczyła” do wyższej ligi na insurtechowej mapie Europy, pokazując swój potencjał – komentuje Zimowicz.