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NEWSROOM XYZ
18.06.2026 13:07

PZU wypłaci dywidendę. Akcjonariusze dostaną ją 8 października


Walne zgromadzenie PZU przegłosowało wypłatę dywidendy. Wyniesie ona 4,8 zł na akcję. Firma wypłaci ją 8 października.

Zwyczajne zgromadzenie walne PZU zdecydowało, że firma wypłaci 4,14 mld zł dywidendy. To oznacza, że na jedną akcję przypada 4,8 zł. Dniem dywidendy będzie 17 września 2026 r., a wypłacona zostanie 8 października 2026 r.

Akcjonariusze przeznaczyli na podział 6,16 mld zł. Na tę kwotę składa się zysk netto za rok obrotowy 2025 (5,06 mld zł) oraz 1,09 mld zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2024 r. W 2025 r. zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 6,7 mld zł. To wzrost o 25,4 proc. r/r.

Dywidenda w 2025 r. wyniosła 4,47 zł na akcję. PZU wypłaciło bowiem 3,86 mld zł z zysku za 2024 r.

Grupa Kapitałowa PZU to największa instytucja finansowa w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. jest notowana na GPW. Jej aktywa wynoszą 535 mld zł. Świadczy też usługi dla 22 mln klientów w pięciu krajach regionu. Skarb Państwa ma w tej grupie prawie 34,2 proc. udziałów.

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Oddział PZU
PZU wypłaci dywidendę. Fot. Getty Images
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