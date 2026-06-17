Rada Fiskalna rekomenduje przyspieszenie konsolidacji fiskalnej, co ograniczyłoby deficyt oraz dynamikę wzrostu długu publicznego – wskazano w komunikacie po posiedzeniu Rady. Odwlekanie tego procesu będzie wymagać zwiększenia skali dostosowania w przyszłości, z negatywnymi gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami.

„Rada Fiskalna rekomenduje przyspieszenie konsolidacji fiskalnej, co ograniczyłoby deficyt oraz dynamikę wzrostu długu publicznego. Odwlekanie tego procesu najprawdopodobniej będzie wymagać zwiększenia skali dostosowania w przyszłości, z negatywnymi gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami” – napisano.

Rada Fiskalna na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2026 r. omówiła „Sprawozdanie z wdrażania Średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025–2028”.

„Rada Fiskalna zauważa, że choć Polska zachowuje formalną zgodność z unijnymi regułami fiskalnymi, nie jest to równoznaczne z realizacją zaplanowanej redukcji deficytu oraz wprowadzeniem długu na wiarygodną ścieżkę spadkową” – napisano w dokumencie.

Rada Fiskalna zajęła stanowisko na temat „Sprawozdania z wdrażania Średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025–2028” (APR26):https://t.co/9g5nthVrhi — Rada Fiskalna (@RadaFisk_GOV_PL) June 17, 2026

„Rekomendowane przez UE tempo wzrostu wydatków netto jest przestrzegane przez uwzględnienie unijnej klauzuli NEC związanej ze zwiększonymi wydatkami obronnymi. Klauzula ta umożliwia uniknięcie negatywnych konsekwencji proceduralnych ze strony UE w krótkim okresie, ale jednocześnie osłabia presję na dostosowanie fiskalne i przesuwa ciężar konsolidacji na okres po 2028 r.” – dodano.

W ocenie Rady założenia i cele procesu konsolidacji fiskalnej powinny w szczególności uwzględniać konieczność zapewnienia finansowania potrzeb obronnych po 2028 r. bez uszczerbku dla stabilności finansów publicznych.

„Powinno to znaleźć odzwierciedlenie nie tylko w projekcie ustawy budżetowej na 2027 r. (wraz z zawartym w uzasadnieniu scenariuszem makroekonomicznym obejmującym w szczególności cele dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz państwowego długu publicznego), lecz także w kolejnych edycjach Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych” – napisano.

„Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Fiskalna wskazuje, że formułowane w debacie propozycje ograniczenia dochodów lub wzrostu wydatków – szczególnie w związku z nadchodzącą kampanią wyborczą – powinny być przedstawiane z zachowaniem odpowiedzialności fiskalnej” – dodano.

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Źródło: PAP