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17.06.2026 16:55

Rada Fiskalna rekomenduje przyspieszenie konsolidacji fiskalnej

Rada Fiskalna rekomenduje przyspieszenie konsolidacji fiskalnej, co ograniczyłoby deficyt oraz dynamikę wzrostu długu publicznego – wskazano w komunikacie po posiedzeniu Rady. Odwlekanie tego procesu będzie wymagać zwiększenia skali dostosowania w przyszłości, z negatywnymi gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami.

„Rada Fiskalna rekomenduje przyspieszenie konsolidacji fiskalnej, co ograniczyłoby deficyt oraz dynamikę wzrostu długu publicznego. Odwlekanie tego procesu najprawdopodobniej będzie wymagać zwiększenia skali dostosowania w przyszłości, z negatywnymi gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami” – napisano.

Rada Fiskalna na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2026 r. omówiła „Sprawozdanie z wdrażania Średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025–2028”.

„Rada Fiskalna zauważa, że choć Polska zachowuje formalną zgodność z unijnymi regułami fiskalnymi, nie jest to równoznaczne z realizacją zaplanowanej redukcji deficytu oraz wprowadzeniem długu na wiarygodną ścieżkę spadkową” – napisano w dokumencie.

„Rekomendowane przez UE tempo wzrostu wydatków netto jest przestrzegane przez uwzględnienie unijnej klauzuli NEC związanej ze zwiększonymi wydatkami obronnymi. Klauzula ta umożliwia uniknięcie negatywnych konsekwencji proceduralnych ze strony UE w krótkim okresie, ale jednocześnie osłabia presję na dostosowanie fiskalne i przesuwa ciężar konsolidacji na okres po 2028 r.” – dodano.

W ocenie Rady założenia i cele procesu konsolidacji fiskalnej powinny w szczególności uwzględniać konieczność zapewnienia finansowania potrzeb obronnych po 2028 r. bez uszczerbku dla stabilności finansów publicznych.

„Powinno to znaleźć odzwierciedlenie nie tylko w projekcie ustawy budżetowej na 2027 r. (wraz z zawartym w uzasadnieniu scenariuszem makroekonomicznym obejmującym w szczególności cele dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz państwowego długu publicznego), lecz także w kolejnych edycjach Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych” – napisano.

„Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Fiskalna wskazuje, że formułowane w debacie propozycje ograniczenia dochodów lub wzrostu wydatków – szczególnie w związku z nadchodzącą kampanią wyborczą – powinny być przedstawiane z zachowaniem odpowiedzialności fiskalnej” – dodano.

Czytaj także: Dług publiczny szybko narasta. Podatek obronny jedyną drogą do konsolidacji fiskalnej?

Źródło: PAP

Wejście do budynku Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów. Fot. Albert Zawada/PAP
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