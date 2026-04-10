Rada Pokoju Trumpa bez funduszy. Plan odbudowy Gazy zatrzymany

Projekt Rady Pokoju wspierany przez prezydenta Donalda Trumpa utknął z powodu braku wpłat na odbudowę Strefy Gazy. Z zapowiadanych 17 mld dolarów do projektu trafiła tylko niewielka część, co blokuje uruchomienie kluczowych elementów planu.

Projekt Rady Pokoju zakładający odbudowę Strefy Gazy nie został uruchomiony zgodnie z planem, ponieważ – jak wynika ze źródeł – do tej pory wpłynęła jedynie niewielka część z zadeklarowanych 17 mld dolarów. Brak środków uniemożliwia rozpoczęcie działań w terenie i wdrożenie struktury tymczasowej administracji.

Jeszcze przed wybuchem wojny izraelsko-irańskiej w Waszyngtonie odbyła się konferencja, podczas której państwa Zatoki Perskiej i inni partnerzy deklarowali wielomiliardowe wsparcie dla przyszłej odbudowy oraz zarządzania Strefą Gazy. Plan miał zostać wdrożony po zakończeniu walk i stworzyć podstawy nowego systemu administracyjnego.

Koncepcja Rady Pokoju zakłada odbudowę enklawy po rozbrojeniu Hamasu oraz wycofaniu wojsk izraelskich. Rekonstrukcja miała objąć zniszczony obszar po dwóch latach działań wojennych, które doprowadziły do masowych zniszczeń infrastruktury cywilnej.

Według źródeł z 10 państw deklarujących wsparcie realne środki przekazały jedynie trzy: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Maroko oraz Stany Zjednoczone. Łączna dostępna kwota nie przekracza obecnie 1 mld dolarów, a wybuch wojny z Iranem dodatkowo pogłębił problemy z finansowaniem projektu.

Brak pieniędzy sprawił, że Narodowy Komitet ds. Administracji Gazy (NCAG) nie mógł rozpocząć działalności w Strefie Gazy. Według źródeł przedstawiciel Rady Pokoju informował palestyńskie frakcje, że „nie ma obecnie dostępnych środków”, co potwierdził również palestyński urzędnik znający sprawę.

Członkowie NCAG, kierowanego przez Aliego Shaatha, pozostają w hotelu w Kairze pod nadzorem amerykańskich i egipskich koordynatorów. Komitet miał przejąć kontrolę nad ministerstwami w Gazie oraz stworzyć struktury policyjne w ramach tymczasowej administracji.

Równolegle w Egipcie trwają rozmowy o rozbrojeniu Hamasu, które pozostają w impasie. Autonomia Palestyńska i Hamas uzależniają porozumienie od gwarancji wycofania wojsk izraelskich, podczas gdy Izrael domaga się wcześniejszego złożenia broni.

Wojna doprowadziła do śmierci ponad 72 tys. Palestyńczyków i ok. 1,2 tys. Izraelczyków, przy szacowanych kosztach odbudowy Gazy sięgających 70 mld dolarów.

Źródło: Reuters