RCB przedłuża obowiązywanie stopni alarmowych

Zgodnie z komunikatem opublikowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, prezes Rady Ministrów przedłużył obowiązywanie dotychczasowych stopni alarmowych do 31 maja br.

Chodzi o:

trzecie stopień alarmowy (stopień CHARLIE) na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa;

drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO i BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Podwyższony stopień alarmowy CHARLIE obowiązuje od listopada 2025 r.

Polskie stopnie alarmowe

W Polsce obowiązuje czterostopniowa skala alarmowa, która określa poziom zagrożenia o charakterze terrorystycznym oraz zakres działań podejmowanych przez służby państwowe. Stopnie alarmowe wprowadzane są w sytuacji podwyższonego ryzyka i mają charakter prewencyjny lub reakcyjny.

Najniższy poziom, ALFA, oznacza ogólne zagrożenie o charakterze prewencyjnym. Wprowadza się go w sytuacji, gdy nie ma konkretnych informacji o planowanym ataku, ale istnieją przesłanki do zwiększenia czujności. Służby koncentrują się wówczas na monitorowaniu infrastruktury krytycznej i przypominaniu procedur bezpieczeństwa.

Drugi stopień, BRAVO, sygnalizuje podwyższone i przewidywalne zagrożenie. Może zostać ogłoszony, gdy istnieje zwiększone ryzyko zdarzenia o charakterze terrorystycznym. W praktyce oznacza to m.in. wzmożone kontrole osób i pojazdów, większą obecność policji w przestrzeni publicznej oraz dodatkowe sprawdzenia obiektów użyteczności publicznej.

Poziom CHARLIE to wysoki stopień alarmowy, wprowadzany w przypadku uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym ataku lub po wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Wówczas służby przechodzą w stan pełnej gotowości, zaostrzane są kontrole w miejscach publicznych, a dostęp do niektórych obiektów może zostać ograniczony. Możliwe jest także odwoływanie imprez masowych.

Najwyższy stopień, DELTA, oznacza bezpośrednie zagrożenie terrorystyczne lub sytuację po dokonanym ataku. W jego ramach wdrażane są maksymalne środki bezpieczeństwa, w tym blokady, zamknięcia wybranych obiektów oraz pełna mobilizacja służb.

Równolegle w Polsce funkcjonują stopnie alarmowe CRP, które odnoszą się do zagrożeń w cyberprzestrzeni, takich jak ataki hakerskie na systemy administracji publicznej.