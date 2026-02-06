Resort cyfryzacji i Exatel łączą siły w cyberbezpieczeństwie

Ministerstwo Cyfryzacji oraz Exatel podpisały porozumienie o współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa. Umowa dotyczy m.in. wymiany informacji o zagrożeniach, obsługi incydentów oraz wzmacniania odporności systemów krytycznych państwa.

Porozumienie zostało podpisane w piątek i obejmuje współpracę administracji publicznej z jednym z kluczowych operatorów telekomunikacyjnych w kraju. Celem jest wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w szczególności w obszarze infrastruktury krytycznej, reagowania na incydenty oraz identyfikacji podatności systemów teleinformatycznych.

Resort cyfryzacji poinformował, że Exatel skoncentruje się na identyfikacji zagrożeń i podatności, wymianie informacji o incydentach, a także na wypracowywaniu standardów ich zgłaszania i obsługi. Współpraca obejmuje również udział spółki w ćwiczeniach z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz w procesach oceny i certyfikacji produktów oraz usług cyfrowych.

Dzięki podpisanej umowie Exatel dołączy do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber), realizowanego przez ministra cyfryzacji. Jak podkreślił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cyberzagrożenia uderzają dziś bezpośrednio w funkcjonowanie państwa i gospodarki, dlatego bezpieczeństwo musi być budowane wspólnie z podmiotami zarządzającymi infrastrukturą. W jego ocenie włączenie kolejnych firm do PWCyber skraca drogę od wykrycia zagrożenia do działania i wzmacnia zdolności reagowania państwa.

Z kolei wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski zwrócił uwagę na znaczenie wspólnych standardów i podnoszenia kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Exatel poinformował, że przy okazji podpisania porozumienia omawiano także potrzebę budowy Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej, rozwój łączności satelitarnej oraz budowę kabla podmorskiego, który – jak podkreślono – zwiększa suwerenność państwa. PWCyber zrzesza obecnie ponad 60 firm, a Exatel jako operator posiada 22 tys. km sieci światłowodowej w Polsce i zapewnia transmisję danych m.in. dla banków komercyjnych oraz sektora energetycznego.

Źródło: PAP