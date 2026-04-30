ROSI dostaje finansowanie w wysokości 20 mln euro. Pieniądze trafią na budowę zakładu recyklingu paneli słonecznych

Firma ROSI z portfela InnoEnergy dostanie ponad 20 mln euro na rozwój. Pieniądze posłużą budowie zakładu recyklingowego w Hiszpanii.

ROSI staje się jednym z wiodących graczy w Europie zajmujących się recyklingiem paneli fotowoltaicznych. Firma pozyskała ponad 20 mln euro z rundy B oraz grantów francuskich i europejskich. W rundzie B uczestniczyli nowi inwestorzy międzynarodowi oraz dotychczasowi udziałowcy, w tym InnoEnergy, CMA CGM, EIC oraz hiszpański family office G3T. Doradcą finansowym była firma Finadvice z Zurychu. Pieniądze pomogą zrealizować m.in. rozwój zakładu recyklingu w Hiszpanii.

Linia produkcyjna w Teruel pozwoli przetwarzać około 10 tys. ton paneli. Instalacja dostarczy takie surowce jak srebro, krzem, miedź, aluminium i szkło.

– To finansowanie stanowi ważny kamień milowy dla ROSI. Pozwala nam przyspieszyć rozwój przemysłowy, zwiększyć efektywność operacyjną oraz przygotować się do kolejnej fazy wzrostu w Europie. Naszym celem jest budowa europejskiej platformy przemysłowej dla gospodarki obiegu zamkniętego oraz produkcji strategicznych surowców, przekształcając zużyte panele fotowoltaiczne w stabilne źródło wysokiej jakości materiałów dla przemysłu przyszłości – powiedziała dr Yun Luo, prezes i współzałożycielka spółki.

– ROSI to jeden z najbardziej wyróżniających się projektów w naszym portfelu: posiada unikalną technologię, jasną strategię wdrożeń przemysłowych i udowodnioną zdolność do skalowania działalności w Europie. Wspierając jej rozwój, budujemy zrównoważony europejski łańcuch wartości w sektorze energii słonecznej. Co ważne, ten model działania miałby też zastosowanie w Polsce, która już dziś należy do najszybciej rosnących rynków fotowoltaiki w Europie i niebawem będzie musiała zmierzyć się z problemem recyklingu paneli – skomentował Mikołaj Budzanowski, prezes InnoEnergy CE.

– ROSI to przemysłowa platforma gospodarki o obiegu zamkniętym, jakiej potrzebuje Europa. Ma wyróżniającą się technologię, jasno określoną ścieżkę do osiągnięcia skali przemysłowej, istotny wkład w odporność strategicznych zasobów oraz realny potencjał ograniczenia śladu CO₂ w łańcuchu wartości fotowoltaiki. W CMA CGM cieszymy się, że możemy nadal wspierać ROSI na tym nowym etapie rozwoju oraz obserwować, jak spółka umacnia swoją obecność przemysłową w całej Europie – dodał Romain Girard, Investment Manager w CMA CGM.

InnoEnergy to spółka inwestycyjna z Holandii, w której udziałowcami są m.in. Volkswagen, ING, Siemens i Schneider. Jej celem jest wspieranie łańcucha dostaw w obszarach takich jak zielona stal, chemia bateryjna, recykling, metale nieżelazne oraz wytwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej i ciepła. W jej portfelu aktywnych jest 150 inwestycji.