Rosja kontynuuje ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy

Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy z piątku na sobotę zmasowany atak na kluczowe elementy ukraińskiej sieci energetycznej. Operator systemu przesyłowego Ukrenerho zwrócił się do Polski o pomoc w sytuacji awaryjnej – poinformował w sobotę pierwszy wicepremier i minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal.

„Rosyjscy zbrodniarze przeprowadzili kolejny zmasowany atak na obiekty energetyczne Ukrainy. Uderzono w podstacje oraz napowietrzne linie o napięciu 750 kV i 330 kV – kluczowe elementy ukraińskiej sieci energetycznej. Wróg zaatakował także obiekty produkcyjne: elektrownie cieplne w miejscowościach Bursztyn i Dobrotwór” – napisał Szmyhal w komunikatorze Telegram.

Obie elektrownie znajdują się na zachodzie Ukrainy. Dobrotwór leży około 60 km od granicy z Polską.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podał, że podczas nocnego ataku Rosja wystrzeliła ponad 400 dronów i około 40 rakiet. Uszkodzenia odnotowano w obwodach wołyńskim, iwanofrankowskim, lwowskim i rówieńskim – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Podał, że w niektórych regionach nadal działają siły obrony przeciwlotniczej. Prezydent zaznaczył, że wszędzie tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa, trwają prace ratunkowe i naprawcze w miejscach rosyjskich ataków.

„Każdego dnia Rosja może wybrać prawdziwą dyplomację, ale wybiera nowe uderzenia (...). Należy pozbawić Moskwę możliwości wywierania presji na Ukrainę za pomocą zimna. W tym celu potrzebne są rakiety do systemów Patriot, NASAMS i innych. Każda partia takiego uzbrojenia pomaga nam przetrwać tę zimę. Dziękuję wszystkim partnerom, którzy to rozumieją i naprawdę pomagają” – oświadczył Zełenski.

Ukraiński operator zwrócił się do Polski o pomoc

Wicepremier powiadomił, że operator systemu przesyłowego Ukrenerho zwrócił się do Polski z prośbą o pomoc w sytuacji awaryjnej. W sobotę rano Ukrenerho wprowadziło awaryjne wyłączenia w większości regionów Ukrainy z powodu kolejnego ataku rosyjskiego.

Szmyhal przekazał, że bloki energetyczne jednej z elektrowni jądrowych zostały wyłączone przez personel tego zakładu. Obecnie na terytorium całej Ukrainy obowiązuje od czterech do pięciu tur harmonogramów awaryjnych wyłączeń prądu, a w regionach wschodnich i północnych wprowadzono specjalne harmonogramy awaryjnych wyłączeń.

„Atak trwa. Energetycy są gotowi przystąpić do naprawy, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa” – podał wicepremier.

Według Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) w wyniku nocnego ataku rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego w mieście Jagodzin w obwodzie kijowskim wybuchł pożar na terenie magazynu. Ukraińskie media podają, że jest to magazyn firmy Roshen, należącej do byłego prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki.

Spółka energetyczna DTEK poinformowała, że w wyniku nowych ataków rosyjskich znacznie ucierpiało wyposażenie elektrowni cieplnych tej firmy w różnych regionach Ukrainy.

To już dziesiąty zmasowany atak na elektrownie cieplne DTEK od października 2025 r. Od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę, czyli od 24 lutego 2022 r., elektrownie cieplne tego przedsiębiorstwa zostały zaatakowane przez Rosję ponad 220 razy – podała spółka.

Polska poderwała myśliwce. Nie stwierdzono naruszenia przestrzeni powietrznej

W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy Polska rozpoczęła operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Po godz. 8 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) przekazało informację o zakończeniu działań.

Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.

Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski – podało dowództwo.

Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.… pic.twitter.com/PG7u8fd25T — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 7, 2026

Polskie dowództwo podziękowało za wsparcie siłom NATO, a także Siłom Powietrznym Niemiec Luftwaffe, których samoloty – jak zaznaczono – pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowania zostały skierowane też do Holenderskich Sił Zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej.

Dowództwo zapewniło też, że Wojsko Polskie zgodnie z założeniami operacji Wschodnia Zorza na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej za pośrednictwem platformy X poinformowała ok. godz. 6.30. o wstrzymaniu lotów na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie. Przed godz. 9.00 podała, że operacje lotnicze zostały wznowione.

Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje lotnicze — PANSA (@PANSA_PL) February 7, 2026

Źródło: PAP. Tekst zaktualizowano o treść komunikatu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego