Rosja przeprowadziła zmasowany atak z użyciem rakiet i dronów m.in. na Kijów i Charków
Rosja przeprowadziła we wtorek zmasowany atak na Ukrainę z użyciem rakiet odpalonych przez samoloty lotnictwa strategicznego oraz dronów. Wybuchy słychać było m.in. w Kijowie, Charkowie i mieście Dniepr. Są informacje o rannych i uszkodzeniach infrastruktury energetycznej.
Rano Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie na X poinformowało, że związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Po godz. 7 DORSZ przekazało informację o zakończeniu działań.
W Kijowie alarm powietrzny trwał w nocy ponad siedem godzin
W Kijowie, gdzie alarm powietrzny trwał ponad siedem godzin, ranne zostały trzy osoby. Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych powiadomiła o uszkodzeniach bloków mieszkalnych i pożarach. Pociski trafiły m.in. w stację benzynową.
W Charkowie, na północnym wschodzie Ukrainy, intensywne ostrzały ciągnęły się przez ponad trzy godziny – przekazał mer Ihor Terechow.
„Cel jest oczywisty: zrujnować jak najwięcej i pozostawić miasto bez ciepła w silne mrozy” – napisał na Telegramie.
„Aby nie dopuścić do zamarznięcia sieci, musimy spuścić wodę z systemu ciepłowniczego 820 budynków, które są zasilane z jednej z największych elektrociepłowni. Rozumiem, jak trudne jest to przy dwudziestostopniowym mrozie. Jednak bezprecedensowy atak na infrastrukturę krytyczną nie pozostawia innego wariantu. Nasi specjaliści nie widzą innego wyjścia” – podkreślił mer Charkowa.
Pod zmasowanym atakiem znalazł się także Dniepr na południowym wschodzie kraju.
„Wróg w sposób zmasowany atakował obwód dniepropietrowski, używając do tego dronów i rakiet. W Dnieprze wybuchł pożar. Są także uszkodzenia na terenie obiektu infrastruktury, zniszczone zostały dwa domy prywatne, dwupiętrowy blok i akademik” – napisał na Telegramie szef władz wojskowych obwodu Ołeksandr Hanża.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił 29 stycznia, że otrzymał od Władimira Putina zapewnienie, że Rosja nie będzie atakować Kijowa i innych ukraińskich miast, nie wskazując precyzyjnie, jak długo miałoby nie dochodzić do ataków. Kreml poinformował, że chodziło o czas do 1 lutego.
Ciepło dla Kijowa – wciąż trwa zbiórka
Wciąż trwa zbiórka ciepło dla Kijowa, gdzie udało się już zebrać ponad 9,5 mln zł na zakup generatorów prądu dla stolicy Ukrainy, gdzie Rosja w trakcie mrozów za cel ataków rakietowych wzięła sobie infrastrukturę energetyczno-ciepłowniczą.
Darowizny można przekazywać na konto:
Fundacja Otwarty Dialog - Polska
58 1140 2004 0000 3902 8224 6374
Tytułem:
Darowizna na cele statutowe - Ukraina
Lub poprzez zrzutkę:
https://pomagam.pl/a7emy8
Źródło: PAP, XYZ