Ruszył egzamin ósmoklasisty. Dziś język polski

Ósmoklasiści zaczęli dziś swój trzydniowy egzamin. Dziś mają za zadanie rozwiązać test i napisać wypracowanie z języka polskiego. Wyniki zostaną ogłoszone na początku lipca.

393,3 tys. uczniów ósmych klas podstawówek zaczęło w poniedziałek o godz. 9 pisać egzamin. Jak tłumaczy szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, wszystko przebiega według planu.

Dziś ósmoklasiści piszą egzamin z języka polskiego. Muszą rozwiązać test oraz napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Egzamin trwa 150 minut. Jednak dla grup uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków – jak choćby ci z dysleksją – może zostać przedłużony o maksymalnie 45 minut.

We wtorek uczniowie zdawać będą egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Wyniki egzaminów znane będą 3 lipca. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia podstawówki. Jeśli zaś uczeń nie może przystąpić do egzaminu z powodów zdrowotnych albo losowych, to drugi termin wyznaczono na 8 czerwca.

Wyniki mają wpływ na przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej. Połowa punktów przyznawana jest za oceny i inne osiągnięcia, a reszta zależy od wyniku egzaminu ósmoklasisty.