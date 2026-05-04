Rozpoczęły się tegoroczne matury. CKE analizuje sprawę publikacji zdjęć arkusza egzaminu z języka polskiego

W poniedziałek rozpoczęły się tegoroczne matury. Łącznie przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia.

Matury rozpoczęły się o godz. 9. pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Był on obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Egzamin zakończył się po godz. 13.

Chętni mogą pisać także egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Zostanie on przeprowadzony 20 maja.

Matura z polskiego w 2026 r. Znamy tematy rozprawek

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z trzech części. Maturzyści musieli rozwiązać dwa testy („Język polski w użyciu” i „Test historycznoliteracki”) oraz napisać tekst własny – rozprawkę na wybrany temat spośród dwóch podanych. Pisząc tekst własny, musieli odwołać się do utworów literackich i kontekstów. Jednym z utworów musiała być lektura obowiązkowa.

Dwa tematy do wyboru na tegorocznej maturze podstawowej z języka polskiego brzmiały:

„wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość" oraz

oraz „kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?".

Zadania z części testowej odnosiły się do zacytowanych w arkuszu fragmentów tekstów, m.in. „Pieśni o Rolandzie”, bajki Ignacego Krasickiego „Jagnię i wilcy”, eseju Olgi Tokarczuk „Lalka i perła”, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza i „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, a także tekstów popularno-naukowych: „Kamień, papier, chmura” Agnieszki Krzemińskiej i „Biblioteka w kieszeni” Olafa Szewczyka.

Dyrektor CKE: egzamin przebiegł spokojnie

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Robert Zakrzewski ocenił, że poniedziałkowy egzamin przebiegł spokojnie. Podał także, że egzamin rozpoczął się punktualnie, a przed jego rozpoczęciem nie doszło do przecieku treści arkusza.

Analizowana natomiast będzie sprawa pojawienia się zdjęć fragmentów arkusza w mediach społecznościowych. O tym, że takie zdjęcia pojawiły się w trakcie egzaminu, poinformowało radio RMF FM.

– To nieuczciwość egzaminacyjna. Do godziny 9.00, czyli do rozpoczęcia egzaminu, materiał jest tajny i pozostał tajny. Po 9. ktoś wniósł na salę urządzenie komunikujące się z internetem. Jeżeli dyrektor to wychwyci, to na pewno unieważni egzamin tej osobie - powiedział Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dyrektor CKE.

– W przypadku uznania, że istnieją uzasadnione podejrzenia złamania prawa, na pewno stosowne zawiadomienie w tej sprawie złożę do prokuratury – zapowiedział także w rozmowie z PAP Zakrzewski.

Na maturę nie można wnosić smartfonów. Jest jeden wyjątek

Wniesienie na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Wyjątkiem są jedynie urządzenia służące do monitorowania stanu zdrowia ucznia, jak np. telefon z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy.

Unieważnienie danemu zdającemu egzaminu z przedmiotu obowiązkowego lub jedynego przedmiotu dodatkowego oznacza niezdanie egzaminu i brak możliwości przystąpienia do niego w sesji poprawkowej przez tego zdającego. Osoba, której unieważniono egzamin, może do niego przystąpić dopiero za rok.

W maju 2025 r. unieważnione zostały 244 egzaminy maturalne, w tym 72 za wniesienie telefonu na egzamin lub korzystanie z niego w czasie egzaminu.

W tym roku do matury przystąpi więcej maturzystów

Liczba tegorocznych absolwentów, którzy przystąpią do matury, jest znacznie większa od tej, która przystępowała do niej w ostatnich kilku latach. Podobnie będzie za rok. W 2025 r. do egzaminu dojrzałości przystąpiło 256,7 tys. absolwentów.

Zwiększenie liczby absolwentów to efekt wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem szkolnym objęto sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu 2008 r., a w 2015/2016 – sześciolatki z drugiego półrocza 2008 r. oraz dzieci urodzone w 2009 r. Po dwóch latach, w 2016 r., reforma została wycofana – obowiązek szkolny znów zaczął obejmować tylko dzieci siedmioletnie.

Chęć przystąpienia do matury w tym roku – jak w latach ubiegłych – zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą osoby, które wcześniej nie przystąpiły do egzaminów, i te, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu albo przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik.

Tegoroczni absolwenci są drugim rocznikiem maturzystów, który będzie zdawać egzaminy na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, a nie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią COVID-19. Obecnie obowiązuje tzw. odchudzona podstawa, w której treści nauczania uszczuplono o 20 proc.

Absolwenci czteroletnich liceów i pięcioletnich techników oraz absolwenci szkoły branżowej II stopnia po ośmioletniej szkole podstawowej będą zdawać egzaminy w tzw. Formule 2023. Absolwenci szkół starszego typu – trzyletniego liceum, czteroletniego technikum i absolwenci szkoły branżowej II stopnia po gimnazjum będą zdawać egzaminy w Formule 2015.

Matury pisemne potrwają do 21 maja. Ustne – do 30 maja

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa od 7 do 30 maja. Egzaminy przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą dodatkowo przystąpić do egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego z tego języka.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny. Ponieważ egzaminy z przedmiotów do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do grupy przedmiotów do wyboru zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

W tym roku do grupy języków obcych nowożytnych, które można wybrać na maturze, doszedł język ukraiński. Do tej pory język ukraiński był tylko w grupie języków mniejszości narodowych.

CKE podała też, że najczęściej wybieranym przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim – geografia.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została od 1 do 16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 8-10 czerwca.

Wyniki matury – 8 lipca 2026 r.

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 24 i 25 sierpnia: 24 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 25 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Źródło: PAP