Rząd Indii planuje falę IPO do 2030 roku

Rząd Indii chce pozyskać 1,79 bln rupii (19,7 mld dolarów) ze sprzedaży udziałów w spółkach państwowych poprzez pierwsze oferty publiczne do roku finansowego 2029/2030. Plan obejmuje kluczowe sektory gospodarki, w tym kolej, energetykę, ropę i gaz, lotnictwo oraz górnictwo węgla.

Jak wynika z raportu opublikowanego w New Delhi przez rządowy think tank NITI Aayog, IPO są częścią szerokiego programu monetyzacji majątku państwowego. Łączna wartość planowanych sprzedaży aktywów do 2030 roku wynosi 16,7 bln rupii (183,7 mld dolarów), a program ma zostać zrealizowany w ciągu najbliższych czterech lat.

Obecna strategia to druga czteroletnia faza planu monetyzacji aktywów realizowanego przez rząd premiera Narendry Modiego. W pierwszej fazie, zakończonej w roku finansowym 2024/2025, państwo zebrało 5,3 bln rupii (ok. 63,3 mld dolarów), wobec pierwotnego celu 6 bln rupii (ok. 71,7 mld dolarów).

Największe wpływy mają pochodzić z kolei. Sprzedaż udziałów w siedmiu spółkach kolejowych może do 2030 roku przynieść 837 mld rupii (ok. 10 mld dolarów). W samym roku finansowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2026 r. rząd zakłada wpływy w wysokości 170 mld rupii (ok. 2 mld dolarów) z giełdowych debiutów w tym sektorze.

Znaczące środki mają też zapewnić energetyka i górnictwo. IPO spółek zależnych państwowych firm energetycznych mają przynieść 310 mld rupii (ok. 3,7 mld dolarów) w ciągu czterech lat. Dodatkowo planowane są oferty publiczne spółek zależnych Coal India oraz aktywów odnawialnych NLC India Limited, co ma dać 483 mld rupii (ok. 5,8 mld dolarów).

Plany obejmują również lotnictwo i sektor gazowy. Airports Authority of India zamierza sprzedać udziały w jednej spółce zależnej oraz czterech lotniskach należących do joint venture z prywatnymi partnerami. Z kolei w roku finansowym 2027/2028 rząd planuje IPO GAIL GAS, spółki zależnej GAIL (India), z którego chce pozyskać 31 mld rupii (ok. 370 mln dolarów).

Źródło: Reuters

Udekorowany kolorowo pociąg dalekobieżny na stacji w Indiach
Największe wpływy mają pochodzić z kolei. Sprzedaż udziałów w siedmiu spółkach kolejowych może do 2030 roku przynieść 837 mld rupii (ok. 10 mld dolarów). Fot. David Talukdar/NurPhoto via Getty Images
