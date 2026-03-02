Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.03.2026
NEWSROOM XYZ
02.03.2026 14:47

Rząd Libanu nakazał demilitaryzację Hezbollahu

Rząd Libanu na nadzwyczajnym posiedzeniu w poniedziałek zdecydował o natychmiastowym zakazaniu działań militarnych proirańskiej organizacji Hezbollah. W oświadczeniu wydanym po posiedzeniu premier Nawaf Salam stwierdził, że władze zabraniają wszelkich działań militarnych podejmowanych z terytorium Libanu „poza ramami prawowitych instytucji i potwierdzają, że decyzja o wojnie i pokoju leży wyłącznie w ich rękach”.

– To wymaga natychmiastowego zakazu wszelkich działań Hezbollahu w zakresie bezpieczeństwa i działań militarnych jako niezgodnych z prawem oraz zobowiązuje go do przekazania broni państwu libańskiemu. Od tej pory Hezbollah ma ograniczyć się do działań politycznych – powiedział Salam.

Decyzja ta zapadła po tym, jak nocą z niedzieli na poniedziałek Hezbollah wystrzelił rakiety w kierunku Izraela, tym samym wciągając Liban w konflikt regionalny - podkreśliła AFP. Siły zbrojne Izraela odpowiedziały nalotem wymierzonym w bastiony Hezbollahu w Libanie.

Przed posiedzeniem rządu prezydent Libanu Joseph Aoun oświadczył, że atak Hezbollahu na Izrael miał na celu zniweczenie wszelkich wysiłków podejmowanych przez władze, aby uchronić kraj przed niebezpiecznymi konfrontacjami zbrojnymi nękającymi region. Premier, również przed posiedzeniem rządu, stwierdził zaś, że atak Hezbollahu był aktem „nieodpowiedzialnym i podejrzanym”, zagrażającym bezpieczeństwu i stabilności kraju.

Hezbollah został założony w 1982 roku przez szyickich duchownych w Libanie. Zainspirowany irańską rewolucją z 1979 roku i modelem rządów ajatollahów Hezbollah ma ścisłe więzi z Iranem i jest częścią „osi oporu” - sieci antyizraelskich milicji. Manifest Hezbollahu z 1985 roku nakreślił jego kluczowe cele, do których należą m.in. wyparcie wpływów Zachodu z regionu i zniszczenie Izraela. We wstrząsanym wewnętrznymi konfliktami Libanie Hezbollah zdobył bardzo znaczącą pozycję polityczną.

Źródło: PAP/XYZ

Premier Libanu Nawaf Salam
Rząd Libanu zakazał Hezbollahowi działań militarnych. Fot. Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Polacy przebili się do czołówki turystów odwiedzających Czechy. W tym roku może ich być tam milion
W 2025 r. do Czech przyjechało prawie 940 tys. turystów z Polski. To więcej niż Słowaków, którzy tradycyjnie bardzo licznie odwiedzają swych pobratymców z Zachodu. W 2025 r. ponad 23,5 mln turystów spędziło w Czechach prawie 60 mln nocy. Po covidowej zapaści nie ma więc już ani śladu. W zeszłym roku rekord sprzed pandemii po raz pierwszy pobiły też czeskie porty lotnicze. Stało się to za sprawą lotnisk regionalnych, a nie Pragi, której wciąż do poziomu z 2019 r. troszkę brakuje.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Koniec epoki w Teheranie. Rusza walka o władzę po zabitym przywódcy (PORTRET CHAMENEIEGO)
W Iranie rozpoczęła się walka o władzę. Śmierć Alego Chameneiego uruchomiła procedurę sukcesji, która zaważy nie tylko na przyszłości samej Republiki Islamskiej, lecz również wpłynie na układ sił na całym Bliskim Wschodzie. W jaki sposób człowiek, który przez ponad trzy dekady niepodzielnie dominował w irańskiej polityce, zbudował jeden z najbardziej opresyjnych reżimów na świecie? I czy system, który tak pieczołowicie skonsolidował, zdoła przetrwać bez swojego głównego architekta?
01.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Kto jest kim w konflikcie z Iranem? Krótki przewodnik po płynnej linii frontu
Bezpośrednie starcie Izraela i USA z Iranem stało się faktem. Choć dawna irańska „Oś Oporu” jest dziś w rozsypce po upadku Asada i ciosach zadanych Hezbollahowi, Teheran wciąż ma po swojej stronie potężnych sojuszników. Kto jest kim w narastającym kryzysie bliskowschodnim? Prześwietlamy cztery geopolityczne kręgi, w których zderzają się interesy mocarstw, strach państw arabskich i walka o przetrwanie reżimu ajatollahów.
01.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Izraelski oficer i dyplomata dla XYZ: Wojna przybierze inny obrót, jeśli zginie Chamenei
W sobotę rano Izrael zaatakował Iran. Uderzenia lotnictwa i pocisków rakietowych runęły na kraj. Wszyscy czekają na to, co zrobią Amerykanie, którzy zgromadzili w regionie znaczne siły lotnicze. Co wydarzy się w Iranie i jak długie działania zbrojne czekają Bliski Wschód? O ocenę sytuacji zapytaliśmy Uriego Halperina. To pułkownik rezerwy izraelskich sił zbrojnych, były attaché obrony Izraela przy NATO.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Izrael i USA uderzyły w Iran. Trump ogłasza „dużą operację wojskową”
Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły skoordynowany atak na Iran. Trump: celem obrona Amerykanów i zniszczenie zdolności rakietowych
28.02.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Kodowanie to za mało. Jak AI zmienia zarobki i role programistów
Programiści, którzy potrafią współpracować z AI, notują rekordowe wzrosty wynagrodzeń i zyskują bezpieczeństwo zatrudnienia.
02.03.2026