Rząd Libanu nakazał demilitaryzację Hezbollahu

Rząd Libanu na nadzwyczajnym posiedzeniu w poniedziałek zdecydował o natychmiastowym zakazaniu działań militarnych proirańskiej organizacji Hezbollah. W oświadczeniu wydanym po posiedzeniu premier Nawaf Salam stwierdził, że władze zabraniają wszelkich działań militarnych podejmowanych z terytorium Libanu „poza ramami prawowitych instytucji i potwierdzają, że decyzja o wojnie i pokoju leży wyłącznie w ich rękach”.

– To wymaga natychmiastowego zakazu wszelkich działań Hezbollahu w zakresie bezpieczeństwa i działań militarnych jako niezgodnych z prawem oraz zobowiązuje go do przekazania broni państwu libańskiemu. Od tej pory Hezbollah ma ograniczyć się do działań politycznych – powiedział Salam.

Decyzja ta zapadła po tym, jak nocą z niedzieli na poniedziałek Hezbollah wystrzelił rakiety w kierunku Izraela, tym samym wciągając Liban w konflikt regionalny - podkreśliła AFP. Siły zbrojne Izraela odpowiedziały nalotem wymierzonym w bastiony Hezbollahu w Libanie.

Przed posiedzeniem rządu prezydent Libanu Joseph Aoun oświadczył, że atak Hezbollahu na Izrael miał na celu zniweczenie wszelkich wysiłków podejmowanych przez władze, aby uchronić kraj przed niebezpiecznymi konfrontacjami zbrojnymi nękającymi region. Premier, również przed posiedzeniem rządu, stwierdził zaś, że atak Hezbollahu był aktem „nieodpowiedzialnym i podejrzanym”, zagrażającym bezpieczeństwu i stabilności kraju.

Hezbollah został założony w 1982 roku przez szyickich duchownych w Libanie. Zainspirowany irańską rewolucją z 1979 roku i modelem rządów ajatollahów Hezbollah ma ścisłe więzi z Iranem i jest częścią „osi oporu” - sieci antyizraelskich milicji. Manifest Hezbollahu z 1985 roku nakreślił jego kluczowe cele, do których należą m.in. wyparcie wpływów Zachodu z regionu i zniszczenie Izraela. We wstrząsanym wewnętrznymi konfliktami Libanie Hezbollah zdobył bardzo znaczącą pozycję polityczną.

Źródło: PAP/XYZ