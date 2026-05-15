Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.05.2026
NEWSROOM XYZ
15.05.2026 15:33

Rząd obejdzie weto prezydenta ws. SAFE. Wesprze służby z budżetu MON

Rząd ogłosił, że znalazł sposób na wykorzystanie środków z programu SAFE na wsparcie Straży Granicznej, SOP i policji. Zrobi to poprzez poszerzenie Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. Po wecie prezydenta do ustawy wdrażającej SAFE finansowanie dla tych służb stanęło pod znakiem zapytania.

Podjąłem decyzję o poszerzeniu Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych – ogłosił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak wytłumaczył, MON przesunie część wydatków z budżetu ministerstwa do programu SAFE, który przewidywał przeznaczenie m.in. 17 mld zł na służby podległe MSWiA i projekty infrastrukturalne, ale po wecie prezydenta ma posłużyć do sfinansowania jedynie wydatków na wojsko. „Uwolnione” w ten sposób pieniądze trafią na policję, Straż Graniczną i Służbę Ochrony Państwa, a także projekty realizowane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Dokonamy zmiany rozporządzenia, które już 22 maja powinno być gotowe, poszerzając katalog działań umożliwiających nam sfinansowanie wszystkich zadań – tłumaczył wicepremier.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak doprecyzował, że rozwiązanie wypracował MON pod kierownictwem Władysława Kosiniaka-Kamysza, a zaakceptował cały rząd.

Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że w ten sposób resort będzie mógł zrealizować kluczowe inwestycje. Jedną z nich będą śmigłowce dla Straży Granicznej.

– Największą ceną weta prezydenta było uniemożliwienie przekazania pieniędzy Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, policji i na projekty Ministerstwa Infrastruktury – mówiła z kolei pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Zapewniła, że wojsko nie straci z powodu przekazania części środków służbom podległym MSWiA.

Program SAFE - 43,7 mld zł na obronność

W piątek 8 maja przedstawiciele polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej podpisali umowę ws. SAFE. W ramach unijnego programu Polska otrzyma 43,7 mld euro spośród całkowitej puli 150 mld euro. Będzie tym samym największym beneficjentem instrumentu. Wsparcie w postaci niskooprocentowanych pożyczek ma trafić na obronność, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego produkowanego w Europie. Polski rząd zadeklarował, że 89 proc. pieniędzy trafi do polskiego przemysłu.

Idea mechanizmu SAFE polega na wykorzystaniu ratingu UE, dzięki czemu Polska otrzyma mniejsze oprocentowanie niż w przypadku samodzielnego pozyskania funduszy.

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, przekonując za to do inicjatywy rozwiniętej wspólnie z prezesem NBP Adamem Glapińskim – SAFE 0 proc. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę ws. programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów do podpisania w imieniu rządu dokumentów dotyczących SAFE. Nie umożliwiała ona jednak wsparcia służb podległych MSWiA z tych pieniędzy, co zapewniała zawetowana ustawa.

Źródło: PAP, XYZ

Polski MON chce SAFE 2. „Program powinien mieć drugą odsłonę"
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że MON wesprze z własnego budżetu służby i projekty infrastrukturalne.
Fot. PAP
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Benefit Systems śrubuje rekordy w fitnessie. „Wysoka fala wymaga dobrego surfera”
Nawet bez wpływu historycznego przejęcia w Turcji operator MultiSportu rośnie w tempie godnym firmy technologicznej. Podwyżki cen są widoczne, ale to nie one napędzają lidera rynku. Giełdowa wycena…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Najpierw przycisnęła, teraz luzuje. UE zmienia podejście do regulacji AI
KE uzgodniła zmiany w AI Act w ramach Digital Omnibus. Mają uprościć przepisy i zmniejszyć obciążenia dla firm. Biznes i eksperci pozytywnie oceniają ich kierunek.
13.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Były menedżer PKO Leasing współtworzy nowy rynek. WeSub rusza w Europę z elektroniką w subskrypcji
W korporacjach pracował dłużej, niż zamierzał. By zrealizować swój projekt życia, Mariusz Szałagan musiał zostać przedsiębiorcą. Na rynku liczonym w miliardach złotych jego WeSub już zarabia i po…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Czeski miliarder „bez twarzy” bogaci się szybciej niż znani konkurenci
Nie pokazuje się publicznie, sporadycznie udziela wywiadów, a jego zdjęć próżno szukać w sieci. Skupia się na biznesie i właśnie wskoczył do pierwszej dziesiątki najbogatszych Czechów. I to może być…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat półrocznych. Ranking XYZ (maj 2026 r.)
Ożywiła się sytuacja na rynku depozytów. Lokaty półroczne są coraz lepszą propozycją. Pojawiło się bowiem kilka nowych ofert, a niektórym dotychczasowym poprawiono warunki. Banki ewidentnie nadal…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Koalicja podzielona przed wyborem prezesa IPN. Był protest historyków
Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma w staraniach o stanowisko prezesa może liczyć na głosy nie tylko posłów PiS. Przeciwko jego kandydaturze powstała natomiast petycja, pod…
15.05.2026