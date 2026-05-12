Polski MON chce SAFE 2. „Program powinien mieć drugą odsłonę"

Chcemy, by instrument SAFE miał drugą odsłonę – powiedział wiceminister obrony Paweł Zalewski. Według niego nowy program mógłby wejść do nowego budżetu Unii Europejskiej. Rozmowy mają być na wstępnym etapie.

– Chcemy, aby ten instrument, który właśnie zaczął funkcjonować, czyli SAFE, miał swoją drugą odsłonę. Chcielibyśmy kontynuować finansowanie modernizacji sił zbrojnych w tej formule. To są duże oczekiwania, ale mamy takie czasy i jestem przekonany, że to są rzeczy absolutnie realne – powiedział wiceminister obrony.

Wiceszef MON bierze we wtorek w Brukseli udział w spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za obronę. Państwa członkowskie mają tam dyskutować o tym, w jaki sposób Unia Europejska powinna dalej realizować swoje zadania w dziedzinie obronności.

Według Pawła Zalewskiego nowy SAFE mógłby zacząć funkcjonować w ramach unijnego budżetu na lata 2028–2034. Przyznał jednak, że rozmowy o kontynuacji programu nie znajdują się na zbyt zaawansowanym etapie.

– Natomiast dzisiaj wiemy o tym, że jest wiele krajów, które poważnie traktują swoje zobowiązania w ramach NATO i poważnie traktują potrzebę wzmocnienia zdolności wojskowych – zaznaczył.

Zapowiedział też, że Polska będzie zabiegać o przesunięcie pieniędzy z nowego budżetu na mobilność wojskową, by usprawnić tranzyt wojsk z Europy Zachodniej na wschodnią flankę NATO. W poniedziałek MON podpisał w tym obszarze porozumienie z PKP Cargo.

Program SAFE - 43,7 mld zł na obronność

W ramach unijnego programu SAFE Polska otrzyma 43,7 mld euro spośród całkowitej puli 150 mld euro. Będzie tym samym największym beneficjentem instrumentu. Wsparcie w postaci niskooprocentowanych pożyczek ma trafić na obronność, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego produkowanego w Europie. Polski rząd zadeklarował, że 89 proc. pieniędzy trafi do polskiego przemysłu.

Idea mechanizmu SAFE polega na wykorzystaniu ratingu UE, dzięki czemu Polska otrzyma mniejsze oprocentowanie niż w przypadku samodzielnego pozyskania funduszy.

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Dokument zakładał stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne fundusze. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę ws. programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów do podpisania w imieniu rządu dokumentów dotyczących SAFE. Pożyczkę zaciągnie BGK, a jej spłata nastąpi z pieniędzy niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność.

W piątek przedstawiciele polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej podpisali umowę ws. SAFE. 6,5 mld euro zaliczki ma trafić do Polski – jak poinformował Paweł Zalewski – „w najbliższych dniach".

