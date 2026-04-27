Rząd przedłuża obniżone podatki na paliwa

Minister Finansów i Gospodarki poinformował o przedłużeniu do 15 maja niższego VAT-u i akcyzy na określone paliwa silnikowe.

Chodzi o tzw. „pakiet paliwowy". O takiej możliwości pisaliśmy 21 kwietnia.

– W odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie, w ramach pakietu paliwowego wprowadzono w marcu br. obniżki stawek VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe, które obowiązują do końca kwietnia br. – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Przedłużenie oznacza, że stawka VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa pozostaje obniżona z 23 do 8 proc. Do 15 maja br. została również przedłużona czasowa obniżka stawek podatku akcyzowego na takie same paliwa silnikowe.

Akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.

Pakiet regulacji CPN został wprowadzony pod koniec marca 2026 r. w odpowiedzi na wzrost cen ropy po ataku USA oraz Izraela na Iran i wybuchu wojny między tymi krajami. Pakiet zakłada m.in. obniżkę VAT i akcyzy na niektóre paliwa, a także obowiązywanie cen maksymalnych na stacjach benzynowych.