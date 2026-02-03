Rząd przyjął pakiet deregulacyjny. Koniec z przedłużaniem spraw podatkowych

Rada Ministrów przyjęła projekt deregulacyjny upraszczający prawo podatkowe oraz trzy inne nowelizacje ustaw. Zmiany mają ograniczyć biurokrację, wzmocnić ochronę podatników, zwiększyć przejrzystość finansów publicznych i poprawić skuteczność walki z międzynarodową korupcją.

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt deregulacyjny upraszczający prawo podatkowe, a także nowelizacje ustaw o finansach publicznych oraz Kodeksu postępowania karnego. O decyzjach rządu poinformował Rzecznik Rządu Adam Szłapka podczas briefingu po posiedzeniu Rady Ministrów.

Jak podkreślił rzecznik, zmiany mają bezpośrednio wpłynąć na sytuację podatników i przedsiębiorców. „Będzie mniej biurokracji, więcej jasnych zasad, lepsza ochrona podatników” – powiedział Adam Szłapka, wskazując na potrzebę zwiększenia przewidywalności prawa.

Najważniejszą zmianą w obszarze podatków jest zakaz wszczynania postępowań karnych skarbowych wyłącznie w celu przerwania biegu przedawnienia podatku. Oznacza to koniec praktyki sztucznego przedłużania spraw przez urzędy skarbowe.

Rząd zdecydował również, że rozpoczęcie kontroli podatkowej nie będzie wstrzymywało biegu przedawnienia. To rozwiązanie było jednym z kluczowych postulatów przedsiębiorców zgłaszanych w ramach pakietów deregulacyjnych.

Po upływie określonego w przepisach czasu podatnik ma zyskać realną pewność, że jego zobowiązanie wygasa. Jak zaznaczył Adam Szłapka, urzędy skarbowe mają się koncentrować na rzeczywistych nadużyciach, a nie na formalnym przedłużaniu postępowań.

Mniej biurokracji i większa pewność prawa

Przyjęte zmiany znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Rząd podkreśla, że nowe przepisy mają skrócić czas załatwiania spraw i ułatwić funkcjonowanie zarówno obywatelom, jak i firmom.

Drugim ważnym pakietem jest nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która ma zwiększyć przejrzystość finansów państwa oraz poprawić skuteczność gospodarowania środkami publicznymi. Zmiany realizują także uzgodnienia z Komisją Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Nowe regulacje wprowadzają większą elastyczność po stronie administracji. Wojewodowie będą mogli łatwiej przesuwać środki na zadania zlecane samorządom, co ma usprawnić realizację lokalnych projektów.

Samorządy zyskają natomiast możliwość zmiany wydatków inwestycyjnych do kwoty 500 tys. zł bez zgody Ministra Finansów. Zdaniem rządu dotychczasowe przepisy były nadmiernie sformalizowane i utrudniały sprawne zarządzanie pieniędzmi publicznymi.

Zmiany te zostały ujęte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Rząd wskazuje, że nowe przepisy mają poprawić tempo i jakość wydatkowania środków publicznych.

Zmiany w finansach publicznych i walce z korupcją

Rada Ministrów przyjęła również nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która ma wzmocnić walkę z korupcją o charakterze międzynarodowym. Chodzi o sprawy dotyczące łapówek wręczanych lub przyjmowanych przez urzędników działających w imieniu obcych państw lub organizacji międzynarodowych.

Zgodnie z nowymi przepisami sprawy te zostaną przeniesione z sądów rejonowych do sądów okręgowych. Ma to zapewnić, że będą je prowadzić bardziej doświadczeni sędziowie, co zwiększy skuteczność postępowań.

Rząd podkreśla, że zmiany są odpowiedzią na rekomendacje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i mają wzmocnić wiarygodność Polski jako państwa dbającego o uczciwość w handlu międzynarodowym.

Podczas briefingu Adam Szłapka odniósł się także do pojawiającej się w przestrzeni publicznej dezinformacji. Zdementował m.in. doniesienia o rzekomej sprzedaży polskich generatorów prądu przekazanych Ukrainie, podkreślając, że wszystkie urządzenia trafiają do konkretnych, udokumentowanych odbiorców.

Rzecznik rządu zaprzeczył również informacjom dotyczącym programu SAFE, wskazując, że niemal jedna trzecia środków z tego programu trafi do Polski, a większość zostanie wydana na terenie kraju. Jak zaznaczył, zakupy zbrojeniowe będą nadal realizowane także poza Europą, z wykorzystaniem środków z budżetu państwa i Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.