Rząd przyjął projekt częściowo wygaszający ustawę o pomocy Ukraińcom

Rada Ministrów przyjęła projekt wygaszający rozwiązania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zgodnie z nim najważniejsze narzędzia z tej ustawy nie znikną, lecz zostaną przeniesione do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony.

Chodzi o ustawę obowiązującą od 2022 r., która stworzyła ramy prawne dla uchodźców z Ukrainy uciekających przed wojną. Wśród przepisów znalazły się te dotyczące m.in. zasad pobytu, warunków pracy i edukacji oraz świadczeń, jakie przysługują obywatelom kraju pogrążonego w wojnie. Proponowane przez rząd zmiany mają system pomocowy wygasić, ale nie w całości, ponieważ część rozwiązań ma zostać przeniesionych do wspólnego systemu ochrony czasowej dla wszystkich cudzoziemców.

Opisywana ustawa ma wprowadzić takie zmiany jak m.in. przedłużenie legalności pobytu osób uciekających przed wojną oraz obywateli Ukrainy do 4 marca 2027 r.; nałożyć obowiązek wystąpienia o PESEL UKR, który będzie mógł zostać wydany w formie cyfrowej, ponieważ w przypadku nie podjęcia próby otrzymania PESEL UKR w terminie 30 dni od wjazdu na teren Polski ochrona czasowa dla uchodźcy wygaśnie; świadczenia socjalne mają podlegać ograniczeniu i dotyczyć małoletnich, pracujących oraz osób, które były ofiarami m.in. tortur czy gwałtu; takie same kryteria będą obowiązywały przy korzystaniu z opieki zdrowotnej.

Ponadto obywatele Ukrainy stracą preferencyjne zasady zakładania działalności gospodarczej, które dawały im takie same możliwości, jakie mają obywatele Polski. Działalności założone na mocy specustawy nadal będą mogły funkcjonować, jeśli spełniają inne ustawowe przesłanki do końca okresu legalności pobytu obywateli Ukrainy.

Według ustawodawcy przepisy mają wejść w życie 5 marca 2026 r. Będą one jednak wymagały przegłosowania przez parlament, a także podpisu prezydenta.

Źródło: XYZ/PAP