Rząd zajmie się ustawą o sztucznej inteligencji. Nowy organ nadzoru

We wtorek rząd rozpatrzy projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji, przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Nowe przepisy mają wdrożyć w Polsce unijny AI Act i powołać Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI).

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów zajmie się projektem regulacji, które mają dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia o sztucznej inteligencji. Zgodnie z wymogami UE organ nadzoru rynku AI powinien zostać powołany do 2 sierpnia 2025 r.

Projekt przewiduje utworzenie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI) jako centralnego organu nadzoru. Do komisji będzie można składać indywidualne skargi na działanie systemów AI, a jej zadaniem będzie także prowadzenie kontroli zgodności technologii z przepisami krajowymi i unijnymi.

KRiBSI otrzyma szerokie kompetencje regulacyjne. Będzie wydawać zezwolenia dla systemów wysokiego ryzyka, stosowanych m.in. w edukacji, infrastrukturze krytycznej, zatrudnieniu czy zarządzaniu migracją. Komisja będzie mogła również prowadzić postępowania w sprawie naruszeń, nakładać kary finansowe, wydawać decyzje naprawcze oraz wycofywać z rynku systemy niezgodne z AI Act.

Projekt zakłada także tworzenie tzw. piaskownic regulacyjnych, które umożliwią testowanie innowacyjnych rozwiązań AI w kontrolowanych warunkach. Małe i średnie przedsiębiorstwa skorzystają z nich bezpłatnie, natomiast dla pozostałych podmiotów opłaty określi minister cyfryzacji. Co najmniej jedna taka piaskownica ma powstać do 2 sierpnia 2025 r., a projekty będą wybierane w drodze konkursu.

Na czele komisji stanie przewodniczący powoływany przez Sejm za zgodą Senatu. W skład KRiBSI wejdą także jego dwaj zastępcy oraz przedstawiciele kluczowych instytucji, m.in. UOKiK, UKE, KNF i KRRiT. Przy komisji działać będzie również Społeczna Rada ds. Sztucznej Inteligencji licząca od 9 do 15 członków.

Projekt wyłącza spod działania ustawy m.in. obszar bezpieczeństwa narodowego i działalność służb specjalnych, takich jak ABW czy AW. Przepisy nie obejmą także osób korzystających z AI wyłącznie prywatnie, badań naukowych oraz części rozwiązań open source. Jednocześnie nowe uprawnienia zyska minister cyfryzacji, który m.in. będzie wydawał rekomendacje dla rynku oraz raportował do rządu i Komisji Europejskiej dane o zasobach i zużyciu energii przez systemy AI.

Unijny Akt o sztucznej inteligencji wszedł w życie 1 sierpnia 2024 r., a jego kolejne przepisy są wdrażane etapowo. Pełne stosowanie regulacji przewidziano na 2027 r., co oznacza konieczność szybkiego dostosowania krajowych systemów nadzoru – w tym powołania nowego organu w Polsce.

