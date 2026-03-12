Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.03.2026
NEWSROOM XYZ
12.03.2026 18:26

Saab podpisał nowe porozumienia z PGZ i Grupą WB. Chodzi o program okrętów podwodnych Orka

Szwedzki koncern zbrojeniowy Saab podpisał w Polsce kolejne porozumienia z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) oraz prywatną Grupą WB. Umowy dotyczą współpracy przy polskim programie okrętów podwodnych Orka, w tym serwisowania jednostek oraz rozwoju systemów bezzałogowych.

Szwedzka spółka poinformowała w komunikacie, że nowe porozumienia określają kolejne etapy współpracy między firmami, zapoczątkowanej we wrześniu 2025 roku. Współpraca ma wspierać rozwój zdolności przemysłowych w Polsce oraz przygotowanie zaplecza dla przyszłych okrętów podwodnych Marynarki Wojennej.

Porozumienie z PGZ dotyczy budowy lokalnych zdolności do konserwacji, napraw i remontów okrętów podwodnych w ramach programu Orka. Z kolei umowa z Grupą WB obejmuje współpracę w obszarze autonomicznych systemów morskich oraz integrację rozwiązań takich jak bezzałogowce Gladius i pojazdy Future Task Force.

Dokumenty podpisano w czwartek podczas wizyty w Polsce szwedzkiej pary królewskiej – króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii. Wizycie towarzyszyli ministrowie rządu Szwecji oraz przedstawiciele tamtejszego przemysłu. Tego samego dnia w Gdyni spotkali się ministrowie obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i Pål Jonson. Szef polskiego MON poinformował po rozmowach, że prace nad zamówieniem trzech okrętów podwodnych dla Polski przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Decyzję o zakupie trzech nowoczesnych okrętów podwodnych od Szwecji polski rząd podjął pod koniec listopada. Program Orka jest obecnie jednym z najważniejszych przedsięwzięć modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP.

Szwedzka oferta przewiduje dostawę trzech okrętów typu A26 Blekinge, produkowanych przez stocznię Saab-Kockums. Jednostki te powstają już dla szwedzkiej marynarki wojennej – zamówienie złożono w 2015 roku, jednak program odnotował opóźnienia. Obecnie pierwsze dostawy dla Szwecji planowane są na lata 2027–2028. Okręty mają napęd diesel-elektryczny oraz moduł AIP (napędu niezależnego od powietrza), który umożliwia długotrwałe pozostawanie w zanurzeniu.

Podstawowe uzbrojenie okrętów stanowią wyrzutnie torped kalibru 533 mm oraz specjalny dok umożliwiający wodowanie podwodnych bezzałogowców lub transport żołnierzy sił specjalnych. Nowe jednostki mają zastąpić wysłużony ORP „Orzeł”, jedyny obecnie okręt podwodny polskiej floty, zbudowany w 1985 roku w ZSRR, który od lat wymaga częstych napraw. Bez jego następcy Marynarka Wojenna utraciłaby możliwość szkolenia załóg okrętów podwodnych.

Źródło: PAP

Po co król Szwecji przyjeżdża do Polski?
Ministrowie obrony Polski i Szwecji
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (P) i minister obrony Szwecji Pal Jonson podczas uroczystości podpisania memorandum ws. pozyskania okrętów podwodnych w programie ORKA w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie (Fot. PAP/Albert Zawada)
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Eksperci HR wyjaśniają, czy na rynku pracy panuje ageizm
Ekspertki HR z ogromnym doświadczeniem w rekrutacji w szczerej rozmowie o problemach mężczyzn 50+ poszukujących pracy na stanowiskach menadżerskich.
12.03.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Finanse osobiste
Tanie jak paliwo na Słowacji? Porównujemy ceny
Kiedy lider słowackiej opozycji alarmuje, że Słowacy mają najdroższą benzynę spośród państw Grupy Wyszehradzkiej, polskie media donoszą, że na Słowacji można dziś kupić paliwo taniej niż w Polsce. Jaka jest prawda?
11.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Przemysław Czarnek miał być otwarciem na obie Konfederacje. Zamiast sojuszu – kolejna wojna na prawicy
W minioną sobotę Przemysław Czarnek został kandydatem na premiera Prawo i Sprawiedliwość. Krok ten miał otworzyć drogę do współpracy z Konfederacją oraz pomóc w odzyskaniu części utraconych wyborców. Zamiast oczekiwanego zbliżenia nominacja ujawniła jednak głębokie podziały na prawicy i wywołała otwarty konflikt między PiS a środowiskami konfederacyjnymi.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie w Iranie. Co go może skłonić do piwotu?
Wojna w Iranie zniszczyła jego potencjał militarny i znacząco opóźniła program nuklearny. Jeśli jednak prezydent USA myślał, że obali reżim tylko przy pomocy nalotów z powietrza, to bardzo się przeliczył. Na dodatek rozpoczął wojnę wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom. Droższa ropa oznacza wyższą inflację, a to może zniechęcić do administracji amerykańskich wyborców przed połówkowymi wyborami do Kongresu.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Jak wojny w ostatnich dekadach wpływały na ceny aktywów? Złoto, ropa i akcje w danych historycznych
Wybuchy wojen często wywołują silne emocje na rynkach finansowych, ale reakcje poszczególnych aktywów nie zawsze są takie, jak powszechnie się zakłada. Analiza największych konfliktów zbrojnych ostatnich dekad pokazuje, że złoto, ropa, akcje i obligacje reagują w różny sposób – zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Sprawdzamy, jakie wzorce można dostrzec w danych historycznych i co mogą one oznaczać dla obecnej sytuacji geopolitycznej. Czy wojna zawsze podnosi ceny złota i ropy? Sprawdzamy, jak rynki reagowały na największe konflikty ostatnich dekad i które aktywa przynosiły najlepsze stopy zwrotu.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Pomysł prezesa NBP nie jest w stanie zastąpić unijnego SAFE. Ponadto budzi podejrzenia o intencje polityczne
Pomysł prezesa Adama Glapińskiego, aby finansować zbrojenia przez sprzedaż części złota z rezerw Narodowego Banku Polskiego, na pierwszy rzut oka może wydawać się atrakcyjny. Po głębszej analizie budzi jednak wiele wątpliwości. Dotyczą zarówno skali, jak i możliwości alternatywy dla unijnego SAFE, spójności z dotychczasową polityką NBP, a także intencji, które za nią stoją. Pomysł Adam Glapiński, by finansować zbrojenia poprzez sprzedaż części złota z rezerw Narodowy Bank Polski, budzi wiele pytań. Czy mechanizm może realnie zastąpić unijny instrument SAFE i ile pieniędzy faktycznie mógłby przynieść?
12.03.2026