Saab podpisał nowe porozumienia z PGZ i Grupą WB. Chodzi o program okrętów podwodnych Orka

Szwedzki koncern zbrojeniowy Saab podpisał w Polsce kolejne porozumienia z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) oraz prywatną Grupą WB. Umowy dotyczą współpracy przy polskim programie okrętów podwodnych Orka, w tym serwisowania jednostek oraz rozwoju systemów bezzałogowych.

Szwedzka spółka poinformowała w komunikacie, że nowe porozumienia określają kolejne etapy współpracy między firmami, zapoczątkowanej we wrześniu 2025 roku. Współpraca ma wspierać rozwój zdolności przemysłowych w Polsce oraz przygotowanie zaplecza dla przyszłych okrętów podwodnych Marynarki Wojennej.

Porozumienie z PGZ dotyczy budowy lokalnych zdolności do konserwacji, napraw i remontów okrętów podwodnych w ramach programu Orka. Z kolei umowa z Grupą WB obejmuje współpracę w obszarze autonomicznych systemów morskich oraz integrację rozwiązań takich jak bezzałogowce Gladius i pojazdy Future Task Force.

Dokumenty podpisano w czwartek podczas wizyty w Polsce szwedzkiej pary królewskiej – króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii. Wizycie towarzyszyli ministrowie rządu Szwecji oraz przedstawiciele tamtejszego przemysłu. Tego samego dnia w Gdyni spotkali się ministrowie obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i Pål Jonson. Szef polskiego MON poinformował po rozmowach, że prace nad zamówieniem trzech okrętów podwodnych dla Polski przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Decyzję o zakupie trzech nowoczesnych okrętów podwodnych od Szwecji polski rząd podjął pod koniec listopada. Program Orka jest obecnie jednym z najważniejszych przedsięwzięć modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP.

Szwedzka oferta przewiduje dostawę trzech okrętów typu A26 Blekinge, produkowanych przez stocznię Saab-Kockums. Jednostki te powstają już dla szwedzkiej marynarki wojennej – zamówienie złożono w 2015 roku, jednak program odnotował opóźnienia. Obecnie pierwsze dostawy dla Szwecji planowane są na lata 2027–2028. Okręty mają napęd diesel-elektryczny oraz moduł AIP (napędu niezależnego od powietrza), który umożliwia długotrwałe pozostawanie w zanurzeniu.

Podstawowe uzbrojenie okrętów stanowią wyrzutnie torped kalibru 533 mm oraz specjalny dok umożliwiający wodowanie podwodnych bezzałogowców lub transport żołnierzy sił specjalnych. Nowe jednostki mają zastąpić wysłużony ORP „Orzeł”, jedyny obecnie okręt podwodny polskiej floty, zbudowany w 1985 roku w ZSRR, który od lat wymaga częstych napraw. Bez jego następcy Marynarka Wojenna utraciłaby możliwość szkolenia załóg okrętów podwodnych.

Źródło: PAP