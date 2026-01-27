Sąd uchylił karę UOKiK nałożoną na Eurocash. Wyrok jest prawomocny

Sąd apelacyjny uchylił karę nałożoną na Eurocash przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w listopadzie 2021 r. Wyrok jest prawomocny – podała spółka.

Kara w wysokości ponad 76 mln zł dotyczyła zarzutów nieuczciwego wykorzystywania przewagi konkurencyjnej.

„Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok oddalający apelację prezesa UOKiK od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) z dnia 19 lutego 2024 r.” – poinformował Eurocash we wtorkowym komunikacie giełdowym.

W wyroku z 2024 r. SOKiK uchylił w całości decyzję prezesa urzędu z listopada 2021 r. Prezes złożył apelację od tego wyroku. We wtorek Sąd Apelacyjny w Warszawie ją oddalił.

„Na skutek oddalenia apelacji prezesa UOKiK, wyrok SOKiK stał się prawomocny, a decyzja prezesa UOKiK została prawomocnie uchylona. Prezes UOKIK może złożyć skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego" – podaje Eurocash. Jak wskazała spółka, Eurocash nie tworzył rezerw w związku z decyzją prezesa UOKiK.

UOKiK oskarżał Eurocash o pobieranie nieuzasadnionych opłat od dostawców

UOKiK w 2021 r., nakładając karę na Eurocash, podawał, że przeprowadzone postępowanie wykazało, że spółka pobierała od dostawców produktów rolnych i spożywczych szereg dodatkowych i nieuzasadnionych opłat.

„Część usług, za które płacili kontrahenci, w ogóle nie była wykonywana, a niektóre spółka powinna świadczyć w ramach podpisanej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto dostawcy nie otrzymywali informacji o kosztach i rezultatach niektórych usług. Celem tego typu działań Eurocash było obniżenie wynagrodzenia podmiotom dostarczającym do sklepów produkty rolne i spożywcze" – wskazywał wtedy prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Po wydaniu decyzji przez urząd w 2021 r. Eurocash zadeklarował, że nie zgadza się z nią i zamierza się od niej odwołać. "Grupa Eurocash nie zgadza się z decyzją prezesa UOKiK, w tym ze stwierdzeniem, że spółka ma przewagę kontraktową nad zagranicznymi koncernami. Gdyby tak było, nie byłoby sytuacji, w której ceny oferowane dyskontom przez producentów są znacząco niższe niż ceny producentów w kanale zaopatrzenia niezależnych polskich sklepów" – podawała spółka w oświadczeniu przesłanym w 2021 r. mediom.

Głównym obszarem działalności Eurocash jest hurtowa i detaliczna sprzedaż artykułów spożywczych i codziennego użytku. Przedsiębiorca, również poprzez spółki zależne, jest właścicielem największej w Polsce sieci hurtowni i organizatorem licznych sieci sklepów, m.in.: ABC, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Gama, Groszek i Euro Sklep.

Źródło: PAP