Samochód królem dojazdów w Katowicach. UE: transport publiczny wciąż wolniejszy

Według raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego samochód pozostaje najszybszym sposobem dojazdu do pracy w Katowicach, nawet przy inwestycjach w transport publiczny. Kontrolerzy UE wskazują, że obecne projekty nie zmieniają znacząco sytuacji.

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) przeanalizował efektywność unijnych inwestycji w alternatywne środki transportu w sześciu europejskich miastach, w tym w Katowicach. Kontrola objęła lata 2014–2027, w których Unia Europejska przeznaczy na ten cel łącznie 60 mld euro, m.in. na pociągi regionalne, rozbudowę sieci tramwajowych, ścieżki rowerowe i węzły przesiadkowe.

📢 Efforts to persuade commuters to switch from cars to sustainable modes of transportation are often insufficient, especially at local level, where urban mobility is primarily managed. This is the conclusion of a special report published today by the @EUauditors. pic.twitter.com/zBgrTv9axP — European Court of Auditors (@EUauditors) February 4, 2026

Kontrolerzy sprawdzili czas dojazdu do pracy w ciągu 45 minut z obszarów podmiejskich. W przypadku Katowic porównali podróż z Pyskowic do Uniwersytetu Śląskiego samochodem, transportem publicznym oraz w wersji multimodalnej, uwzględniającej projekt węzła przesiadkowego w Gliwicach. Wyniki pokazały, że samochód jest zdecydowanie szybszy niż transport publiczny, nawet w godzinach szczytu.

Spośród sześciu zbadanych miast tylko w Budapeszcie i Pradze transport publiczny okazał się bardziej opłacalny niż samochód. W Sewilli wygrywał rower, jednak kontrolerzy zaznaczyli, że drogi rowerowe kończą się na granicy miasta, zmuszając cyklistów do jazdy po ulicy, co spowalnia podróż i zwiększa ryzyko wypadków.

ETO zwraca uwagę, że rozwój zrównoważonej mobilności w badanych miastach ogranicza fakt, że plany transportowe były projektowane w granicach administracyjnych, bez uwzględnienia rzeczywistych przepływów osób dojeżdżających do pracy. To sprawia, że inwestycje nie zawsze odpowiadają potrzebom mieszkańców.

Katowice wyróżniły się również pod względem regulacyjnym – miasto nie wprowadziło przepisów ograniczających wjazd pojazdów na wybrane obszary, co w innych miastach sprzyjało ograniczeniu ruchu samochodowego w centrum.

Eksperci ETO podkreślają, że mimo dużych nakładów finansowych UE, samochód nadal pozostaje dominującym środkiem transportu w większości zbadanych miast, co pokazuje potrzebę bardziej kompleksowego planowania i integracji systemów transportu publicznego z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców.

Źródło: PAP