Samorządy reagują na mrozy. Na północnym wschodzie temperatura może spaść do -29 st. C

W obliczu fali mrozów samorządy na północy i wschodzie kraju podejmują środki zaradcze. W nocy temperatura może tam spaść nawet do -29 st. C przy silnych wiatrach. Od początku zimy z powodu wychłodzenia zmarło 37 osób.

37 osób zmarło już tej zimy z powodu wychłodzenia – podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To najwięcej od kilku lat. Zimą 2024/25 z powodu mrozów zmarło 14 osób, zimą 2023/2024 – 28 osób, a w sezonie 2022/23 – 21.

Najcięższa sytuacja jest na północy i wschodzie kraju. IMGW wydało tam w niektórych miejscach ostrzeżenie 2. stopnia. Temperatura może spaść na północnym wschodzie nawet do -29 st. C w nocy z niedzieli na poniedziałek. Porywisty wiatr może dodatkowo potęgować odczucie chłodu.

W województwie warmińsko-mazurskim oraz w podlaskim niektóre szkoły z powodu mrozów zawiesiły powrót do nauki po feriach. W obu regionach obowiązują ostrzeżenia przed silnym mrozem.

Samorządy podejmują działania, by pomóc w obliczu fali zimna. Prezydent Suwałk podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego punktu pomocy dla osób potrzebujących z ogrzewalnią. W Olsztynie, Elblągu i Ełku ustawiono ogrzewane namioty dla potrzebujących. Z kolei w Gliwicach na ulice wyjedzie wieczorem specjalny Ciepłobus.

