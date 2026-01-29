Samsung potroił zyski w Q4 2025. Jego największy rywal, SK Hynix, ma lepszy wynik roczny

Samsung potroił swój zysk w czwartym kwartale 2025, ustanawiając nowy rekord. Jednak na przestrzeni całego 2025 roku jeden z jego największych rywali, koreański producent pamięci SK Hynix, osiągnął wyższy zysk operacyjny.

W rozmowie z inwestorami szefowie koncernu Samsung przyznali, że do rekordowego zysku przyczynił się przede wszystkim dział produkcji pamięci. Dodali jednak, że ten sam wzrost cen pamięci, który pomaga działowi pamięci bić rekordy zysku, jednocześnie uderza w rozwój działu smartfonów i działu ekranów.

Koreański koncern dodał też, że jego nakłady inwestycyjne spadły w 2025 roku, ponieważ firma utrzymywała „konserwatywne podejście do inwestycji”. Jednak w tym roku Samsung obiecuje zwiększyć te wydatki, wydając pieniądze choćby na rozwój produkcji pamięci.

Przychody Samsunga w czwartym kwartale 2025 wyniosły około 229,9 mld zł, przewyższając oczekiwania na poziomie około 228,7 mld zł. Zysk operacyjny osiągnął około 49,2 mld zł, minimalnie wyżej niż prognozowane 49,0 mld zł. To oznacza wzrost przychodów o 24 proc. rdr i wzrost zysku operacyjnego o ponad 200 proc. rdr. Wyniki pobiły więc długotrwały rekord firmy z trzeciego kwartału 2018 (ok. 43 mld złotych).

Dział mobilny Samsunga miał słabe wyniki w Q4 2025

Te rekordowe zyski napędził przede wszystkim dział pamięci. Samsung, razem z SK Hynix i Micronem, ma bowiem ok. 95 proc. rynku pamięci tego krytycznego podzespołu. Dlatego boom na rozwój infrastruktury AI spowodował znaczący wzrost zapotrzebowania na pamięć, zwłaszcza na pamięć o wysokiej przepustowości (HBM). To wywindowało ceny pamięci i sprawiło, że producenci przerzucili się głównie na produkcję HBM, ograniczając mocno produkcję układów do komputerów i innej elektroniki użytkowej. To z kolei uderzyło w inne działy Samsunga.

Widać to po danych z działu mobilnego Samsunga, produkującego smartwatche, smartfony i tablety. Zysk operacyjny spadł do 4,7 mld złotych. To spadek o 9,5 proc. rdr i o ponad 45 proc. kwartał do kwartału. Samsung zapewnia jednak, że poprawi wyniki tego działu, pokazując w pierwszym kwartale 2026 nowe smartfony, wykorzystujące mocno agentów AI, czyli serię Galaxy S26.

Dobrze poradził sobie w ostatnim kwartale za to dział wyświetlaczy, który podwoił zyski do poziomu ok. 4,5 mld złotych. Z matryc Samsunga korzysta bowiem wielu innych producentów smartfonów i monitorów komputerowych.

SK Hynix pokonał Samsunga

Mimo dobrych wyników Samsunga, jeden z jego największych rywali na rynku pamięci, SK Hynix, miał wyższy zysk operacyjny w 2025 roku. Firma wypracowała rekordowy zysk operacyjny rzędu ok. 116 mld zł, przewyższając 107 mld zł Samsunga. To, jak tłumaczy CNBC, pokazuje wzrost znaczenia SK Hynix wśród koreańskich koncernów technologicznych od czasu przejęcia go w 2012 roku przez SK Telecom.

SK Hynix pokonał rywala, bo jest największym producentem pamięci o wysokiej przepustowości (HBM) na rynku. – Firma jest zwycięzcą azjatyckiego wyścigu AI – tłumaczy MS Hwang z Counterpoint Research.

To jednak nie oznacza, że SK Hynix utrzyma swoją pozycję na długo. O ile bowiem stał się czołowym dostawcą pamięci HBM dla Nvidii, to Micron i Samsung nie odpuszczają. Samsung zamierza w tym roku uruchomić produkcję HBM4, czyli najnowszej generacji pamięci HBM.

– Wyścig dotyczący produkcji tej pamięci toczy się pomiędzy SK Hynix a Samsungiem. Obie te firmy radzą sobie lepiej niż Micron – tłumaczy Ray Wang z firmy analitycznej SemiAnalysis. – Oczekujemy jednak, że SK Hynix utrzyma swoją pozycję jako lider rynku HBM, a Samsung zmniejszy dystans do rywala – dodaje.

SK Hynix podpisał także nową umowę z Nvidią na dostawę 2/3 modułów HBM dla następnej generacji produktów Vera Rubin. Firma produkuje też więcej klasycznej pamięci DRAM dla komputerów, serwerów i centrów danych.