Technologiczni giganci pokazali wyniki. Meta i Microsoft powyżej prognoz, Tesla notuje spadki

Microsoft opublikował wyniki za drugi kwartał roku fiskalnego 2026, a Meta i Tesla za ostatni kwartał minionego roku i cały 2025 r. Wyniki pierwszej ze spółek nie zadowoliły inwestorów mimo że były lepsze od prognoz. Za to Tesla pomimo spadków mocno zyskiwała w handlu poza sesją.

Microsoft stabilnie, ale rynek miał apetyt na więcej

Wyniki Microsoftu były lepsze od oczekiwań. Mimo to akcje spółki spadały w handlu pozasesyjnym.

Skorygowany zysk na akcję w kwartale zakończonym 31 grudnia wyniósł 4,14 dolarów wobec oczekiwanych przez analityków 3,97 dolarów.

Zysk netto wyniósł 38,46 mld dolarów wobec 24,11 mld dolarów rok wcześniej. Skorygowane zyski nie uwzględniają wpływu inwestycji w OpenAI.

Przychody koncernu wzrosły o 17 proc. rok do roku i wyniosły 81,27 mld dolarów wobec oczekiwanych 80,27 mld dolarów. Przychody z usług Azure i innych usług w chmurze wzrosły o 39 proc. w porównaniu z 40 proc. wzrostem w pierwszym kwartale roku finansowego.

„Choć Microsoft zaprezentował solidne wyniki za drugi kwartał roku fiskalnego 2026 i pobił konsensus analityków zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków, reakcja rynku była jednoznacznie negatywna. Akcje spółki w handlu posesyjnym tracą około 5 proc., co pokazuje, że w obecnym otoczeniu rynkowym dobre liczby to za mało i inwestorzy oczekują przyspieszenia, a nie jedynie stabilności" – skomentował analityk XTB Mikołaj Sobierajski.

„Główne rozczarowanie wynika z faktu, że rynek liczył na szybkie przyspieszenie wzrostu dzięki sztucznej inteligencji i narzędziom takim jak Copilot, a Microsoft dostarczył przede wszystkim stabilność zamiast rewolucji" – dodał Sobierajski.

Tesla notuje spadki, ale rynek interesuje coś innego

Z kolei akcje Tesli zyskiwały po opublikowaniu danych za 2025 r. – mimo tego, że firma notuje wyraźne spadki, jeśli chodzi o jej główny do tej pory biznes samochodowy.

Przychody Tesli wyniosły w ostatnim kwartale 2025 r. 24,9 mld dolarów. To spadek o 3 proc. rok do roku i wynik poniżej oczekiwań rynku na poziomie 27,79 mld dolarów. Przychody za cały rok spadły do 94,8 mld dolarów w porównaniu z 97,7 mld dolarów w 2024 r.

Zysk netto spółki za 2025 r. spadł blisko o połowę (46 proc.) w ujęciu rocznym do 3,8 mld dolarów.

Jak wskazuje Michał Stajniak, wicedyrektor Działu Analiz XTB, wzrosty kursu Tesli w handlu poza sesją mimo rozczarowujących wyników to kwestia zmiany oczekiwań inwestorów, którzy nie traktują już firmy Elona Muska jako producenta aut, ale jako spółkę technologiczną.

„Spółka Elona Muska właśnie zamknęła rok, który w każdej innej branży uznano by za katastrofalny. Po raz pierwszy w historii Tesla odnotowała spadek rocznych przychodów, a jej zyski potężnie stopniały. Mimo to Wall Street kupuje wizję przyszłości, ignorując rozczarowującą teraźniejszość (...). Inwestorzy ignorują spadek sprzedaży, ponieważ wyceniają Teslę jako spółkę technologiczną, a nie motoryzacyjną" –wskazuje Stajniak.

Jak dodaje, kluczowe z tej perspektywy są prace nad robotaksówkami, humanoidalnymi robotami oraz współpraca ze startupem Muska xAI.

Meta z wynikami lepszymi od oczekiwań

Akcje Meta Platforms także zyskiwały w handlu pozasesyjnym po publikacji lepszych od oczekiwań wyników za czwarty kwartał 2025 roku.

Zysk spółki na akcję wyniósł w czwartym kwartale 8,88 dolarów wobec 8,23 dolarów na akcję rok oczekiwanych przez analityków.

Przychody koncernu wyniosły 59,89 mld dolarów wobec oczekiwań na poziomie 58,59 mld dolarów. Wzrost przychodów rok do roku wyniósł 24 proc.

Lepsza od oczekiwań okazała się też prognoza spółki na kolejny kwartał. Zarząd Meta spodziewa się, że w pierwszym kwartale 2026 r. przychody wyniosą między 53,5 mld dolarów a 56,5 mld dolarów. Analitycy spodziewali się prognozy przychodów na poziomie 51,41 mld dolarów.

Spółka poinformowała też, że spodziewa się w 2026 r. całkowitych wydatków na poziomie od 162 mld do 169 mld dolarów.

Nakłady związane z rozwojem sztucznej inteligencji mają wynieść w tym roku od 115 do 135 mld dolarów, czyli więcej niż prognozowane przez analityków 110,7 mld dolarów. W ubiegłym roku CAPEX wyniósł 72,2 mld dolarów.

Źródło: PAP, XYZ