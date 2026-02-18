Sanae Takaichi ponownie wybrana na premierkę Japonii po historycznym triumfie wyborczym

Sanae Takaichi została w środę ponownie wybrana przez parlament na premierkę Japonii. Liderka Partii Liberalno-Demokratycznej (PLD) utrzymała stanowisko po historycznym zwycięstwie jej ugrupowania, które w lutowych przedterminowych wyborach zapewniło sobie bezwzględną większość w izbie niższej parlamentu.

W środowym głosowaniu w parlamencie Takaichi uzyskała 354 głosy w liczącej 465 miejsc Izbie Reprezentantów. Poparcia udzieliła jej również izba wyższa – Izba Radców, kontrolowana przez opozycję – gdzie Takaichi zdobyła 123 z 246 głosów w drugim głosowaniu po tym, jak w pierwszym nie uzyskała bezwzględnej większości.

Jej główny kontrkandydat, nowy lider opozycyjnego Sojuszu Reform Centrowych Junya Ogawa w izbie niższej otrzymał jedynie 50 głosów.

Nowy rząd Takaichi ma zostać zaprzysiężony jeszcze 18 lutego.

Partia Takaichi zdobyła samodzielną większość

Reelekcja Takaichi na stanowisko premiera to następstwo wyborów z 8 lutego, w których rządząca LDP po raz pierwszy w powojennej historii kraju zdobyła samodzielną większość wynoszącą dwie trzecie głosów. LDP wraz z koalicyjną Japońską Partią Innowacji (JPI) dysponuje obecnie 352 z 465 mandatów w Izbie Reprezentantów, co daje jej silny mandat do rządzenia. Według najnowszego sondażu dla gazety „Nikkei” rząd cieszy się stabilnym poparciem społecznym na poziomie 69 proc.

Takaichi zapowiedziała utrzymanie dotychczasowego składu personalnego rządu, w tym Toshimitsu Motegiego na stanowisku szefa dyplomacji, Satsuki Katayamy jako ministry finansów oraz Shinjiro Koizumiego jako ministra obrony.

Posłowie z JPI na razie pozostaną poza składem rządu, oferując tzw. współpracę pozarządową, choć ich wejście do rządu spodziewane jest przy jesiennej rekonstrukcji.

Priorytetem nowej administracji jest szybkie uchwalenie budżetu na rok fiskalny 2026 oraz realizacja obietnic wyborczych, w tym odpowiedzialnej aktywnej polityki fiskalnej i zniesienie na dwa latu podatku VAT na żywność.

Takaichi, znana z konserwatywnych poglądów, zapowiedziała też dążenie do nowelizacji pacyfistycznej konstytucji kraju. W marcu planuje wizytę w Waszyngtonie i spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem w celu wzmocnienia sojuszu.

Źródło: PAP