Santander może wypłacić do 5,1 mld zł dywidendy

Całkowita możliwa do wypłaty w 2026 r. dywidenda Santander BP wynosi 5,1 mld zł – podał bank. Decyzja co do wypłaty dywidendy jeszcze nie zapadła.

Przedstawiciele Santander BP poinformowali, że Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła zastrzeżeń co do możliwości wypłaty przez bank w formie dywidendy dla akcjonariuszy w 2026 r. 76,8 mln zł. Pieniądze te stanowią sumę niewypłaconych zysków z lat 2018-2024.

Tym samym bank może wypłacić do 5,1 mld zł dywidendy. Decyzja co do jej wysokości jeszcze nie zapadła.

„Rekomendacja zarządu odnośnie do podziału zysku i możliwej wypłaty dywidendy w 2026 r. wraz z opinią rady nadzorczej zostanie opublikowana w formie odrębnego raportu bieżącego po podjęciu decyzji" – przekazali przedstawiciele banku.

Santander szykuje się na rebranding na Erste Bank Polska – od 9 stycznia nowym głównym akcjonariuszem banku jest Erste Group, która zakupiła 49 proc. akcji banku i 50 proc. akcji Santander TFI. W ten sposób 3. największy bank w Polsce trafił do austriackiej grupy Erste.

22 stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie Santander BP podjęło decyzję o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska.