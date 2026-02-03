Santander przejmuje Webster Bank za 12,2 mld dol.

Banco Santander zawarł umowę przejęcia Webster Financial Corporation, właściciela Webster Bank, za 12,2 mld dol. Transakcja ma wzmocnić pozycję grupy w Stanach Zjednoczonych i doprowadzić do powstania jednego z dziesięciu największych banków detalicznych i komercyjnych w USA pod względem aktywów.

Zgodnie z warunkami umowy, akcjonariusze Webster otrzymają 48,75 dol. w gotówce oraz 2,0548 akcji Santander w formie akcji ADS (American Depositary Shares) za każdą akcję Webster. Część akcyjna odpowiada wartości 26,25 dol. na akcję, co przy łącznej wycenie daje 75 dol. za jedną akcję Webster. Oznacza to premię w wysokości 14 proc. wobec średniej ceny akcji Webster z trzech dni roboczych zakończonych 2 lutego 2026 r.

Według Santandera oczekiwana stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału wyniesie około 15 proc., a zysk na akcję grupy wzrośnie o 7–8 proc. do 2028 roku.

Po połączeniu Santander stanie się bankiem z pierwszej dziesiątki w USA pod względem aktywów oraz jednym z pięciu największych banków depozytowych w kluczowych stanach północno-wschodnich. Łączne aktywa działalności Santander w USA i Webster wyniosą około 327 mld dol., portfel kredytowy 185 mld dol., a depozyty 172 mld dol. (dane na 31 grudnia 2025 r.).

Celem transakcji jest połączenie działalności Santander w obszarze finansowania konsumenckiego z silną pozycją Webster w bankowości komercyjnej i stabilnej bazie depozytowej. Santander zakłada, że przejęcie przyspieszy wzrost rentowności w USA, a wskaźnik rentowności kapitału własnego (RoTE) wzrośnie tam do 18 proc. w 2028 r., przy jednoczesnym spadku wskaźnika kosztów do dochodów poniżej 40 proc.

Santander oczekuje synergii kosztowych na poziomie około 800 mln dol. rocznie przed opodatkowaniem, co odpowiada około 19 proc. łącznej bazy kosztowej obu banków. Wskaźnik kredytów do depozytów w działalności w USA ma spaść ze 109 proc. do ok. 100 proc., a struktura finansowania ulec poprawie dzięki bazie depozytowej Webster.