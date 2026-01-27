Saudyjczycy zawieszają megaprojekt w Rijadzie. Kwadratowy wieżowiec pod znakiem zapytania

Arabia Saudyjska zawiesza projekt gigantycznego wieżowca w Rijadzie – donosi Reuters. Władze zastanawiają się nad wykonalnością i opłacalnością projektu. W budynku o kształcie sześcianu mogłoby zmieścić się 20 drapaczy chmur pokroju Empire State Building.

Powołując się na cztery źródła, agencja Reutera poinformowała we wtorek o zawieszeniu projektu Mukaab. Władze mają ponownie zastanawiać się nad opłacalnością projektu i jego wykonalnością.

Mukaab to gigantyczny wieżowiec w kształcie sześcianu, który ma stanąć w dzielnicy New Murabba w Rijadzie. Miał mieć 400 metrów szerokości oraz tyle samo długości i wysokości. Mogłoby zmieścić się w nim 20 drapaczy chmur pokroju Empire State Building. Jego koszt szacowany jest na 50 mld dolarów. Aktualnie prace znajdują się na wstępnym etapie – pracownicy przygotowali teren pod budowę i rozpoczęli palowanie.

Budynek jest częścią planu Saudi Vision 2030. Saudyjskie władze chcą jednak ograniczyć koszty i zoptymalizować wizję, na którą przeznaczyły 925 mld dolarów. Obecnie priorytetem mają być World Expo 2030, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2034, strefa kulturalna Diriyah oraz turystyczne miasto Qiddiya. Na rewizję założeń wpływają m.in. niższe ceny ropy.

Problemy ma także sama dzielnica, w której centrum miał stanąć gigantyczny wieżowiec. Choć początkowo władze zakładały ukończenie New Murabba do 2030 r., teraz mówi się o 2040 r. Z kolei w weekend saudyjskie władze ogłosiły bezterminowe odroczenie Azjatyckich Igrzysk Zimowych 2029, które miały odbyć się w Trojena, innym projekcie, który napotkał opóźnienia.

Źródło: Reuters