Scanway łączy siły z jednym z najważniejszych laboratoriów NASA. Razem opracują kosmiczną kamerę poczerwieni

Scanway łączy siły z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA, zarządzanym przez Kalifornijski Instytut Technologiczny. Razem opracują specjalną kamerę termograficzną do obserwacji Ziemi w podczerwieni. A to nie koniec planów współpracy z jednym z najważniejszych laboratoriów amerykańskiej agencji kosmicznej.

Spółka Scanway na razie podpisała list potwierdzający możliwość współpracy. Kolejnym krokiem będzie sama umowa. Wtedy polska firma i laboratorium NASA opracują unikalną kamerę podczerwieni.

Będzie ona wykorzystywać sensory amerykańskiego laboratorium w średniofalowym (MWIR) oraz długofalowym (LWIR) zakresie podczerwieni. Umożliwi to rozwój zdalnych instrumentów do obserwacji termograficznych z orbity. Pierwsze urządzenie ma zademonstrować możliwości tej technologii i trafi do klienta „z rynku amerykańskiego".

– Współpraca z JPL i NASA oraz rozwój nowych kamer podczerwieni pozwalają nam skokowo zwiększać kompetencje technologiczne Scanway, dostarczając klientom wartość, którą daje możliwość termografii z orbity. Dostęp do tego typu technologii wzmacnia nasze kompetencje w zakresie budowy własnych ogniw łańcucha dostaw oraz zwiększa niezależność technologiczną spółki. Jednocześnie zyskujemy ekspozycję na nowy segment rynku, co wspiera dalszy rozwój Scanway w obszarze usług opartych na danych satelitarnych o wysokiej wartości analitycznej, w tym modelu Data as a Service – mówi Jędrzej Kowalewski, prezes zarządu Scanway S.A.

Scanway rozmawia też z Jet Propulsion Laboratory, by uzyskać licencję na wykorzystanie technologii sensorów w swoich kolejnych misjach i projektach.

Scanway wchodzi na lukratywny rynek

Laboratorium to jest najważniejszym centrum badawczo-rozwojowym NASA i liderem w zakresie technologii satelitarnych, systemów obserwacyjnych oraz zaawansowanych sensorów dla zastosowań kosmicznych. Zarządza nim słynny Caltech, czyli California Institute of Technology.

Scanway wchodzi na niezwykle lukratywny rynek rozwiązań wykorzystujących obrazowanie w podczerwieni i termografię z orbity. Rozwija się on bowiem wraz z rosnącym popytem na dane satelitarne o wysokiej wartości analitycznej. Według Growth Market Reports („Thermal Infrared Earth Observation Market") wartość globalnego rynku obserwacji Ziemi w podczerwieni wyniosła 1,97 mld dolarów w 2024 r. i ma wzrosnąć do 4,36 mld dolarów w 2033 r. DataIntelo („Thermal Imaging Satellite Market") szacuje zaś wartość tego rynku na 4,8 mld dolarów w 2025 r. i prognozuje jego wzrost do 10,3 mld dolarów w 2034 r., przy CAGR 8,9 proc.