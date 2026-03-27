27.03.2026 09:57

Scanway przenosi notowania na główny parkiet GPW. Kurs akcji wzrósł na otwarciu

Scanway S.A. zadebiutował na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na otwarciu kurs akcji wyniósł 340 zł, co oznacza wzrost o 2,1 proc.

Debiut oznacza przejście spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany po ponad dwóch latach obecności na alternatywnym parkiecie. Scanway dołączył tym samym do grona około 400 emitentów notowanych na głównym rynku GPW.

Spółka działa w sektorze technologii obserwacyjnych i rozwija rozwiązania oparte na danych optycznych, wykorzystywane m.in. w przemyśle i sektorze kosmicznym. Przeniesienie notowań ma być kolejnym etapem rozwoju oraz zwiększenia obecności na rynku kapitałowym.

Od debiutu na NewConnect w październiku 2023 r. kapitalizacja Scanway wzrosła z 58 mln zł do ponad 500 mln zł. Jednocześnie obroty akcjami w styczniu i lutym tego roku przekroczyły 100 mln zł, co stanowiło ponad 25 proc. obrotów całego rynku NewConnect.

Spółka wskazuje, że wejście na główny parkiet ma znaczenie również operacyjne. W sektorze kosmicznym, gdzie realizowane są długoterminowe projekty międzynarodowe, kluczowe są stabilność organizacyjna oraz transparentność, które zapewnia obecność na rynku regulowanym.

Strategicznym celem Scanway pozostaje rozwój w obszarze technologii obserwacyjnych oraz budowa pozycji jednego z czołowych europejskich integratorów ładunków optycznych. Spółka liczy, że notowanie na GPW ułatwi realizację tych planów i dalsze skalowanie działalności.

W procesie wejścia na główny rynek uczestniczyło kilka podmiotów doradczych. Autoryzowanym doradcą była cc group, doradcą prawnym kancelaria LLW | Lewczuk Łyszczarek Szymczyk, a funkcję firmy inwestycyjnej pełnił Dom Maklerski Navigator. W obszarze compliance spółkę wspiera Capital Market Solutions Group.

Scanway działa od 10 lat i specjalizuje się w przetwarzaniu danych optycznych – od ich pozyskiwania po analizę i predykcję. Spółka realizuje projekty kosmiczne, w tym dostarcza instrumenty optyczne i analitykę do obrazowania Ziemi, a także rozwija systemy kontroli jakości dla przemysłu.

Jędrzej Kowalewski, prezes firmy Scanway. Fot. spółka
Platige Image goni za rentownością. Dostosowuje biznes do zmieniającego się rynku
Platige Image, polskie studio specjalizujące się w animacji 3D i efektach specjalnych, dostosowuje swoją strategię do trudniejszych warunków rynkowych.
25.03.2026
Jak Polska (nie) przyciąga inwestorów. „Coś się zatkało, nie tak miało być"
Wszystkie kraje starają się przyciągać inwestycje. A Polska? Program grantów dla inwestorów nie działa. Program grantów dla inwestycji w technologie niskoemisyjne się skończył, a kolejnego jeszcze nie uruchomiono. Ochrona przed podatkiem globalnym jest dopiero w przygotowaniu. Podobnie wygląda kwestia ułatwień w uzyskaniu zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji. Eksperci ostrzegają: firmy nie będą czekać.
26.03.2026
Europa szuka stabilności na południu: UE podpisuje porozumienie z Ghaną
Bezpieczeństwo coraz częściej zaczyna się daleko poza granicami Unii Europejskiej. Wspólnota podpisała właśnie pierwsze w historii porozumienie o bezpieczeństwie i obronie z państwem afrykańskim. Co Europa może dać Ghanie, a co bezpieczeństwo tego kraju Afryki Zachodniej oznacza dla Starego Kontynentu?
27.03.2026
Wybory w Danii. Trzy scenariusze dla rządu i ich konsekwencje dla Polski
Ani tradycyjny czerwony blok skupiający partie lewicowe, ani niebieski blok prawicowy nie są w stanie samodzielnie osiągnąć wymaganych 90 mandatów w 179-osobowym Folketingu. Klucz do zamku Christiansborg trzyma ugrupowanie Umiarkowanych (Moderaterne), którego lider Lars Løkke Rasmussen może stać się architektem nowego duńskiego porządku. Sprawdzamy, jakie są możliwe koalicje i jak zmienią podejście Danii do polityki imigracyjnej, Ukrainy czy funduszy unijnych.
25.03.2026
Dwa lata, 500 mln dolarów na okupy. Tak cyberprzestępcy pokonują firmy
Tylko jedna grupa cyberprzestępców przez dwa lata zarobiła na firmach 500 mln dolarów. Skala ataków rośnie. A na celowniku znalazła się infrastruktura kluczowa biznesu. Jak się bronić?
25.03.2026
Kryzys na Bliskim Wschodzie. Azjatyckie linie przejmują pasażerów
Zakłócenia w przestrzeni powietrznej nad Zatoką Perską zmieniają podróże długodystansowe. Ceny biletów wystrzeliły nawet o kilkaset procent, a część pasażerów latających dotąd bliskowschodnimi liniami przejmują przewoźnicy z Azji.
27.03.2026