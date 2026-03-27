Scanway przenosi notowania na główny parkiet GPW. Kurs akcji wzrósł na otwarciu

Scanway S.A. zadebiutował na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na otwarciu kurs akcji wyniósł 340 zł, co oznacza wzrost o 2,1 proc.

Debiut oznacza przejście spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany po ponad dwóch latach obecności na alternatywnym parkiecie. Scanway dołączył tym samym do grona około 400 emitentów notowanych na głównym rynku GPW.

Spółka działa w sektorze technologii obserwacyjnych i rozwija rozwiązania oparte na danych optycznych, wykorzystywane m.in. w przemyśle i sektorze kosmicznym. Przeniesienie notowań ma być kolejnym etapem rozwoju oraz zwiększenia obecności na rynku kapitałowym.

Od debiutu na NewConnect w październiku 2023 r. kapitalizacja Scanway wzrosła z 58 mln zł do ponad 500 mln zł. Jednocześnie obroty akcjami w styczniu i lutym tego roku przekroczyły 100 mln zł, co stanowiło ponad 25 proc. obrotów całego rynku NewConnect.

Spółka wskazuje, że wejście na główny parkiet ma znaczenie również operacyjne. W sektorze kosmicznym, gdzie realizowane są długoterminowe projekty międzynarodowe, kluczowe są stabilność organizacyjna oraz transparentność, które zapewnia obecność na rynku regulowanym.

Strategicznym celem Scanway pozostaje rozwój w obszarze technologii obserwacyjnych oraz budowa pozycji jednego z czołowych europejskich integratorów ładunków optycznych. Spółka liczy, że notowanie na GPW ułatwi realizację tych planów i dalsze skalowanie działalności.

W procesie wejścia na główny rynek uczestniczyło kilka podmiotów doradczych. Autoryzowanym doradcą była cc group, doradcą prawnym kancelaria LLW | Lewczuk Łyszczarek Szymczyk, a funkcję firmy inwestycyjnej pełnił Dom Maklerski Navigator. W obszarze compliance spółkę wspiera Capital Market Solutions Group.

Scanway działa od 10 lat i specjalizuje się w przetwarzaniu danych optycznych – od ich pozyskiwania po analizę i predykcję. Spółka realizuje projekty kosmiczne, w tym dostarcza instrumenty optyczne i analitykę do obrazowania Ziemi, a także rozwija systemy kontroli jakości dla przemysłu.